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В РФ заявили, що нібито збили вночі 132 "українські" дрони

Степан ГафткоЧетвер, 20 березня 2025, 06:29
В РФ заявили, що нібито збили вночі 132 українські дрони
БпЛА: ілюстративне фото "Мілітарний"

Російське Міноборони повідомило, що в ніч на 20 березня сили ППО начебто збили 132 українські безпілотники.

Джерело: МО РФ, росЗМІ

Дослівно: "Протягом минулої ночі черговими засобами ППО знищено 132 українські безпілотні літальні апарати".

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Деталі: Російське оборонне відомство заявляє про масовану атаку на свої області. За даними Міноборони РФ, сили ППО начебто збили "українські" дрони над: Саратовською областю – 54 одиниці, Воронезькою – 40, Бєлгородською – 22, Ростовською – 9, Курською – 3 та Липецькою – 1 БпЛА, а також над територією окупованого Кримського півострова – 3 дрони.

Російські ЗМІ заявили, що за повідомленнями Росавіації, введено обмеження роботи аеропортів Самари та Саратова.

Нагадаємо: 

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російсько-українська війнабезпілотники
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