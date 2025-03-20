В РФ заявили, что якобы сбили ночью 132 "украинских" дрона

Российское Минобороны сообщило, что в ночь на 20 марта силы ПВО якобы сбили 132 украинских беспилотника.

Источник: МО РФ, росСМИ

Дословно: "В течение минувшей ночи дежурными средствами ПВО уничтожено 132 украинских беспилотных летательных аппарата".

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Детали: Российское оборонное ведомство заявляет о массированной атаке на свои области. По данным Минобороны РФ, силы ПВО якобы сбили "украинские" дроны над: Саратовской областью – 54 единицы, Воронежской – 40, Белгородской – 22, Ростовской – 9, Курской – 3 и Липецкой – 1 БпЛА, а также над территорией оккупированного Крымского полуострова – 3 дрона.

Российские СМИ заявили, что по сообщениям Росавиации, введено ограничение работы аэропортов Самары и Саратова.

Напомним:

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