Росіяни двічі атакували Краматорськ: 3 людини постраждали
20 березня російські окупанти двічі вдарили по Краматорську Донецької області, поранивши трьох мирних жителів.
Джерело: начальник Краматорської міської військової адміністрації Олександр Гончаренко
Деталі: За словами Гончаренка, росіяни вдарили по місту зранку. За попередньою інформацією, є постраждалі.
Пряма мова: "Зʼясовуємо наслідки. Небезпека не минула - перебувайте в укриттях!"
Оновлено: Згодом начальник МВА повідомив, що загарбники двічі атакували Краматорськ — о 10:20 та 10:40. Під ударом опинилися промислова зона та густонаселений район міста.
У результаті атаки поранення зазнали троє жителів міста. 90-річна жінка "перебуває у вкрай важкому стані", у неї множинні осколкові поранення.
Також пошкоджені кілька освітніх закладів та багатоквартирні будинки. Наразі триває оцінка масштабів руйнувань та уточнення інформації про наслідки обстрілу.
Нагадаємо:
- Вдень 25 лютого росіяни атакували Краматорськ Донецької області: загинула одна людина, ще 16 отримали поранення, у тому числі 4 дітей.