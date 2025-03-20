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Росіяни двічі атакували Краматорськ: 3 людини постраждали

Анастасія ПроцЧетвер, 20 березня 2025, 12:03
Росіяни двічі атакували Краматорськ: 3 людини постраждали
ФОТО: КРАМАТОРСЬКА МІСЬКА РАДА

20 березня російські окупанти двічі вдарили по Краматорську Донецької області, поранивши трьох мирних жителів.

Джерело: начальник Краматорської міської військової адміністрації Олександр Гончаренко

Деталі: За словами Гончаренка, росіяни вдарили по місту зранку. За попередньою інформацією, є постраждалі. 

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Пряма мова: "Зʼясовуємо наслідки. Небезпека не минула - перебувайте в укриттях!"

 
фото: Краматорська міська рада

Оновлено: Згодом начальник МВА повідомив, що загарбники двічі атакували Краматорськ — о 10:20 та 10:40. Під ударом опинилися промислова зона та густонаселений район міста. 

У результаті атаки поранення зазнали троє жителів міста. 90-річна жінка "перебуває у вкрай важкому стані", у неї множинні осколкові поранення. 

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фото: Краматорська міська рада

Також пошкоджені кілька освітніх закладів та багатоквартирні будинки. Наразі триває оцінка масштабів руйнувань та уточнення інформації про наслідки обстрілу. 

Нагадаємо:

  • Вдень 25 лютого росіяни атакували Краматорськ Донецької області: загинула одна людина, ще 16 отримали поранення, у тому числі 4 дітей.

Донецька областьКраматорськ
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