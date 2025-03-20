Россияне дважды атаковали Краматорск: 3 человека пострадали
20 марта российские оккупанты дважды ударили по Краматорску Донецкой области, ранив трех мирных жителей.
Источник: начальник Краматорской городской военной администрации Александр Гончаренко
Детали: По словам Гончаренко, россияне ударили по городу утром. По предварительной информации, есть пострадавшие.
Прямая речь: "Выясняем последствия. Опасность не миновала - находитесь в укрытиях!"
Обновлено: Впоследствии начальник МВА сообщил, что захватчики дважды атаковали Краматорск - в 10:20 и 10:40. Под ударом оказались промышленная зона и густонаселенный район города.
В результате атаки ранения получили трое жителей города. 90-летняя женщина "находится в крайне тяжелом состоянии", у нее множественные осколочные ранения.
Также повреждены несколько образовательных учреждений и многоквартирные дома. Сейчас идет оценка масштабов разрушений и уточнение информации о последствиях обстрела.
Напомним:
- Днем 25 февраля россияне атаковали Краматорск Донецкой области: погиб один человек, еще 16 получили ранения, в том числе 4 детей.