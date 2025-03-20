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Россияне дважды атаковали Краматорск: 3 человека пострадали

Анастасия ПроцЧетверг, 20 марта 2025, 12:03
Россияне дважды атаковали Краматорск: 3 человека пострадали
ФОТО: КРАМАТОРСКИЙ ГОРОДСКОЙ СОВЕТ

20 марта российские оккупанты дважды ударили по Краматорску Донецкой области, ранив трех мирных жителей.

Источник: начальник Краматорской городской военной администрации Александр Гончаренко

Детали: По словам Гончаренко, россияне ударили по городу утром. По предварительной информации, есть пострадавшие.

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ФОТО: КРАМАТОРСКИЙ ГОРОДСКОЙ СОВЕТ

Обновлено: Впоследствии начальник МВА сообщил, что захватчики дважды атаковали Краматорск - в 10:20 и 10:40. Под ударом оказались промышленная зона и густонаселенный район города.

В результате атаки ранения получили трое жителей города. 90-летняя женщина "находится в крайне тяжелом состоянии", у нее множественные осколочные ранения.

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ФОТО: КРАМАТОРСКИЙ ГОРОДСКОЙ СОВЕТ

Также повреждены несколько образовательных учреждений и многоквартирные дома. Сейчас идет оценка масштабов разрушений и уточнение информации о последствиях обстрела.

Напомним:

  • Днем 25 февраля россияне атаковали Краматорск Донецкой области: погиб один человек, еще 16 получили ранения, в том числе 4 детей.

Донецкая областьКраматорск
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