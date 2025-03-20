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Удар по аэродрому стратегической авиации РФ "Энгельс" нанесли дроны СБУ и ССО

Валентина РоманенкоЧетверг, 20 марта 2025, 12:16
Удар по аэродрому стратегической авиации РФ Энгельс нанесли дроны СБУ и ССО
фото из российских пабликов

Взрывы на аэродроме "Энгельс" в Саратовской области РФ в ночь на 20 марта стали результатом совместной работы Службы безопасности Украины и Сил специальных операций ВСУ.

Источник: собеседник УП в спецслужбах, Генштаб ВСУ

Детали: Как известно, этот аэродром является ключевой базой российской стратегической авиации. Там дислоцируются бомбардировщики Ту-95МС, Ту-22М3 и Ту-160, а также размещены склады с ФАБ, КАБ и крылатыми ракетами. Именно с него взлетают самолеты, которые наносят ракетные удары по Украине.

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В результате успешной атаки дронов СБУ и ССО в районе аэродрома зафиксирован пожар, взрывы и вторичная детонация боеприпасов.

По словам источника, российские системы ПВО действовали неэффективно и попадали ракетами по гражданским зданиям и инфраструктурным объектам в городах Энгельс и Саратов.

Обновлено: Генштаб ВСУ подтвердил удар по военному аэродрому в Энгельсе. Там отметили, что этот военный объект используется авиацией оккупантов, в частности, для нанесения ракетных ударов по территории Украины и террористических атак против мирного населения.

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Дословно: "Силы обороны Украины владеют подробной информацией о стратегических объектах российских оккупантов, придерживаются норм международного гуманитарного права и принимают меры, чтобы максимально обезопасить гражданское население и прекратить вооруженную агрессию Российской Федерации против Украины".

Что предшествовало: Местные власти сообщили, что на военном аэродроме в Энгельсе Саратовской области РФ возник пожар после атаки беспилотников.

Также местные Telegram-каналы писали, что власти начали эвакуацию домов, расположенных вблизи аэродрома. Позже эту информацию подтвердил губернатор области Роман Бусаргин.

беспилотникиСБУ
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