Дрони атакували військовий аеродром в Енгельсі: виникла пожежа
На військовому аеродромі в Енгельсі Саратовської області РФ виникла пожежа після атаки безпілотників, повідомив губернатор Роман Бусаргін.
Джерело: губернатор у Telegram і російські Telegram-канали
Деталі: Під ранок Telegram-канал Astra повідомив, що після атаки БПЛА в мікрорайоні "3 льотне містечко" бачили сильний дим. Цей мікрорайон розташований недалеко від військового аеродрому "Енгельс-2".
Також місцеві Telegram-канали писали, що влада почала евакуацію будинків, розташованих поблизу аеродрому.
Пізніше цю інформацію підтвердив губернатор області Роман Бусаргін.
"З метою безпеки через загоряння на території аеродрому проводиться евакуація тих, хто проживає на території прилеглих до об'єкта СНТ (садових товариств). Усі оперативні служби перебувають на місці", – повідомив чиновник.
Деталі: За його словами, внаслідок атаки БПЛА також пошкоджено приблизно 30 приватних і дачних будинків у кількох садових товариствах.
Для довідки: На військовому аеродромі "Енгельс-2" базуються літаки Ту-95МС та Ту-160 22-ї важкої бомбардувальної авіадивізії Росії.
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Передісторія:
- Раніше російські Telegram-канали повідомили, що в ніч проти 20 березня безпілотники атакували НПЗ в Енгельсі Саратовської області РФ.
- Пізніше російське Міноборони повідомило, що сили ППО нібито збили 132 українські безпілотники над різними регіонами РФ та тимчасово окупованим Кримом.