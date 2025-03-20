Дрони атакували військовий аеродром в Енгельсі: виникла пожежа 

На військовому аеродромі в Енгельсі Саратовської області РФ виникла пожежа після атаки безпілотників, повідомив губернатор Роман Бусаргін.

Джерело: губернатор у Telegram і російські Telegram-канали

Деталі: Під ранок Telegram-канал Astra повідомив, що після атаки БПЛА в мікрорайоні "3 льотне містечко" бачили сильний дим. Цей мікрорайон розташований недалеко від військового аеродрому "Енгельс-2".

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Фото з telegram-каналу astra

Також місцеві Telegram-канали писали, що влада почала евакуацію будинків, розташованих поблизу аеродрому.

Пізніше цю інформацію підтвердив губернатор області Роман Бусаргін.

Фото з telegram-каналу astra

"З метою безпеки через загоряння на території аеродрому проводиться евакуація тих, хто проживає на території прилеглих до об'єкта СНТ (садових товариств). Усі оперативні служби перебувають на місці", – повідомив чиновник.

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Деталі: За його словами, внаслідок атаки БПЛА також пошкоджено приблизно 30 приватних і дачних будинків у кількох садових товариствах.

Для довідки: На військовому аеродромі "Енгельс-2" базуються літаки Ту-95МС та Ту-160 22-ї важкої бомбардувальної авіадивізії Росії.

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