Трамп подписал указ о начале сворачивания Департамента образования США
Президент Соединенных Штатов Дональд Трамп в четверг подписал указ о начале сворачивания Министерства образования США.
Источник: "Укринформ"
Детали: В публикации отмечается, что Трамп сделал такой шаг во исполнение своих давних обещаний по демонтажу этого правительственного учреждения, которое, по его словам, способствует распространению "левацкой" идеологии.
Как и прогнозировалось, подписание состоялось во время пышной церемонии в Белом доме.
Прямая речь Трампа перед тем, как поставить свою подпись под указом: "У нас не все хорошо с миром знаний в этой стране".
Детали: Распоряжение президента направлено на "существенную минимизацию" полномочий министерства.
Ведь, согласно американскому законодательству, президент США не может единолично ликвидировать целое министерство. Поскольку создание Минобразования было принято Конгрессом, закрыть его также может только главный законодательный орган.
"Зато в Белом доме признают, что республиканцы не имеют необходимых голосов для того, чтобы принять такое решение", – добавляет "Укринформ".
Напомним: Группа европейских стран разрабатывает стратегию привлечения ученых из США в ответ на сокращение финансирования в сфере образования и исследований американским правительством.