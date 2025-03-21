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Трамп подписал указ о начале сворачивания Департамента образования США

Ольга ГлущенкоПятница, 21 марта 2025, 01:54
Трамп подписал указ о начале сворачивания Департамента образования США
Дональд Трамп. Фото из Facebook

Президент Соединенных Штатов Дональд Трамп в четверг подписал указ о начале сворачивания Министерства образования США.

Источник: "Укринформ"

Детали: В публикации отмечается, что Трамп сделал такой шаг во исполнение своих давних обещаний по демонтажу этого правительственного учреждения, которое, по его словам, способствует распространению "левацкой" идеологии.

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Как и прогнозировалось, подписание состоялось во время пышной церемонии в Белом доме.

Прямая речь Трампа перед тем, как поставить свою подпись под указом: "У нас не все хорошо с миром знаний в этой стране".

Детали: Распоряжение президента направлено на "существенную минимизацию" полномочий министерства.

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Ведь, согласно американскому законодательству, президент США не может единолично ликвидировать целое министерство. Поскольку создание Минобразования было принято Конгрессом, закрыть его также может только главный законодательный орган.

"Зато в Белом доме признают, что республиканцы не имеют необходимых голосов для того, чтобы принять такое решение", – добавляет "Укринформ".

Напомним: Группа европейских стран разрабатывает стратегию привлечения ученых из США в ответ на сокращение финансирования в сфере образования и исследований американским правительством.

СШАТрампобразование
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