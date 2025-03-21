Президент Чехії відвідав Одесу під час масованої російської атаки

Президент Чехії Петр Павел прибув з візитом до України, зокрема, він відвідав Одесу, яка в цей час перебувала під масованою російською атакою.

Джерело: віце-прем’єр-міністр з відновлення України – міністр розвитку громад та територій Олексій Кулеба в Telegram

Пряма мова Кулеби: "Радий вітати президента Чеської Республіки Петра Павела в Україні. Зустрілися у місті Одеса, яку щоночі тероризує Росія. Саме під час нашої зустрічі РФ запустила три групи "Шахедів" на місто. Весь цивілізований світ має бачити злочини Росії проти України".



Деталі: За словами Кулеби, сторони обговорили ключові питання безпеки судноплавства, розмінування та відновлення України, а також розвитку громад.

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ФОТО З TELEGRAM ОЛЕКСІЯ КУЛЕБИ

"Чехія одна із лідерок серед країн, які системно допомагають Україні. За три роки великої війни країна-партнер надала Україні 900 млн дол. підтримки – від гуманітарних програм до військової техніки. Зокрема, протикорабельні комплекси "Нептун", зроблені на базі чеських автомобілів Tatra, зробили великий внесок в нашу безпеку на морі", – заявив міністр.



Він також нагадав, що Чехія бере активну участь у відбудові України: взяла патронат над Дніпропетровською областю, де оновлює станції очищення води, поставляє генератори, медобладнання і т.п., модернізує обласну дитлікарню на Київщині та реалізує проєкти в інших регіонах.

"Також домовилися про розширення гуманітарної допомоги для постраждалих регіонів, включаючи забезпечення тимчасового житла для тих, хто втратив домівки, та підтримку медичних закладів.​ Разом з керівниками Одеської, Миколаївської та Херсонської ОВА обговорили подальшу пряму підтримку регіонів", – сказав Кулеба.

Крім того, український міністр запросив президента Чехії долучитися до Конференція з відбудови України, яка відбудеться цього літа в Римі.

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