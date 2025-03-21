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Президент Чехии посетил Одессу во время массированной российской атаки

Ирина БалачукПятница, 21 марта 2025, 09:05
Президент Чехии посетил Одессу во время массированной российской атаки
Президент Чехии Петер Павел в Одессе. ФОТО ИЗ TELEGRAM АЛЕКСЕЯ КУЛЕБЫ

Президент Чехии Петр Павел прибыл с визитом в Украину, в частности, он посетил Одессу, которая в это время находилась под массированной российской атакой.

Источник: вице-премьер-министр по восстановлению Украины – министр развития общин и территорий Алексей Кулеба в Telegram

Прямая речь Кулебы: "Рад приветствовать президента Чешской Республики Петра Павела в Украине. Встретились в городе Одесса, которую каждую ночь терроризирует Россия. Именно во время нашей встречи РФ запустила три группы "Шахедов" на город. Весь цивилизованный мир должен видеть преступления России против Украины".

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Детали: По словам Кулебы, стороны обсудили ключевые вопросы безопасности судоходства, разминирование и восстановление Украины, а также развитие общин.

 
Фото из Telegram Алексея КУлебы 

"Чехия одна из лидеров среди стран, которые системно помогают Украине. За три года большой войны страна-партнер предоставила Украине 900 млн долл поддержки – от гуманитарных программ до военной техники. В частности, противокорабельные комплексы "Нептун", сделанные на базе чешских автомобилей Tatra, сделали большой вклад в нашу безопасность на море", – заявил министр.

Он также напомнил, что Чехия активно участвует в восстановлении Украины: взяла патронат над Днепропетровской областью, где обновляет станции очистки воды, поставляет генераторы, медоборудование и т.д., модернизирует областную детскую больницу на Киевщине и реализует проекты в других регионах.

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"Также договорились о расширении гуманитарной помощи для пострадавших регионов, включая обеспечение временного жилья для тех, кто потерял дома, и поддержку медицинских учреждений. Вместе с руководителями Одесской, Николаевской и Херсонской ОВА обсудили дальнейшую прямую поддержку регионов", – сказал Кулеба.

Кроме того, украинский министр пригласил президента Чехии присоединиться к Конференция по восстановлению Украины, которая состоится этим летом в Риме.

Предыстория:

ЧехияОдессапомощь Украине
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