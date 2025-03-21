Президент Чехії прибув до Києва

Президент Чехії Петр Павел прибув з візитом до Києва вранці 21 березня.

Джерело: "Європейська правда" з посиланням на офіс чеського президента

Дослівно офіс: "Вранці в п'ятницю, 21 березня, президент Петр Павел прибув до Києва, де зустрінеться зі своїм українським колегою Володимиром Зеленським та прем'єр-міністром Денисом Шмигалем".

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Деталі: 20 березня Павел відвідав Одесу. Того дня Росія масовано атакувала місто дронами.

Чеський президент зустрівся в Одесі з віцепрем'єр-міністром та міністром реконструкції та регіонального розвитку Олексієм Кулебою, керівництвом Одеської області, а також представниками інших українських міст.

Вони обговорили подальшу підтримку регіону, який знаходиться прямо на лінії фронту.

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"Наразі Чеська Республіка надала допомогу у вигляді бойових машин, безпілотників, захисних жилетів, мобільних глушилок, а також медичного обладнання, такого як апарати штучної вентиляції легенів та медичні ліжка", – повідомили в офісі чеського президента.

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