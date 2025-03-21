Президент Чехии прибыл в Киев

Президент Чехии Петр Павел прибыл с визитом в Киев утром 21 марта.

Источник: "Европейская правда" со ссылкой на офис чешского президента

Дословно офис: "Утром в пятницу, 21 марта, президент Петр Павел прибыл в Киев, где встретится со своим украинским коллегой Владимиром Зеленским и премьер-министром Денисом Шмыгалем".

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Детали: 20 марта Павел посетил Одессу. В тот день Россия массированно атаковала город дронами.

Чешский президент встретился в Одессе с вице-премьер-министром и министром реконструкции и регионального развития Алексеем Кулебой, руководством Одесской области, а также представителями других украинских городов.

Они обсудили дальнейшую поддержку региона, который находится прямо на линии фронта.

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"Чешская Республика оказала помощь в виде боевых машин, беспилотников, защитных жилетов, мобильных глушилок, а также медицинского оборудования, такого как аппараты искусственной вентиляции легких и медицинские кровати", – сообщили в офисе чешского президента.

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