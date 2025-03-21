Президент Чехии прибыл в Киев
Президент Чехии Петр Павел прибыл с визитом в Киев утром 21 марта.
Источник: "Европейская правда" со ссылкой на офис чешского президента
Дословно офис: "Утром в пятницу, 21 марта, президент Петр Павел прибыл в Киев, где встретится со своим украинским коллегой Владимиром Зеленским и премьер-министром Денисом Шмыгалем".
Детали: 20 марта Павел посетил Одессу. В тот день Россия массированно атаковала город дронами.
Чешский президент встретился в Одессе с вице-премьер-министром и министром реконструкции и регионального развития Алексеем Кулебой, руководством Одесской области, а также представителями других украинских городов.
Они обсудили дальнейшую поддержку региона, который находится прямо на линии фронта.
"Чешская Республика оказала помощь в виде боевых машин, беспилотников, защитных жилетов, мобильных глушилок, а также медицинского оборудования, такого как аппараты искусственной вентиляции легких и медицинские кровати", – сообщили в офисе чешского президента.
Предыстория:
- В январе 2025 года министр иностранных дел Чехии Ян Липавский заявил, что страна ищет поддержки других стран Европейского Союза, чтобы организовать новую инициативу закупки боеприпасов для Украины.
- А в конце февраля министр обороны Чехии Яна Чернохова заявила, что экспорт военной техники в Украину в прошлом году увеличился минимум на треть.