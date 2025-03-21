У Путіна запевняють, що "не б'ють по енергооб'єктах в Україні – як було домовлено"

У Кремлі заявляють, що наказ російського правителя Володимира Путіна про тимчасове припинення російськими військами атак на енергетичну інфраструктуру в Україні "залишається чинним і діє".

Джерело: прессекретар російського лідера Дмитро Пєсков на брифінгу 21 березня, цитує російське агентство ТАСС

Пряма мова: "Наказ верховного головнокомандувача діє, і російські збройні сили утримуються наразі від ударів по енергетичній інфраструктурі України відповідно до тієї домовленості, що була досягнута між США і Росією".

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Деталі: При цьому Пєсков акцентував, мовляв, домовленість про те, що Москва і Київ 30 днів не будуть атакувати деякі об'єкти, поки що стосується тільки енергетичної інфраструктури: "Це те, про що було домовлено".

Що передувало: Від вечора 20 березня росіяни атакували Україну 214-ма ударними БпЛА типу Shahed і безпілотниками-імітаторами різних типів; 114 дронів вдалося знищити, ще 81 – було локаційно втрачено.

Увечері 20 березня російська армія запустила напрямком на Одесу ударні безпілотники, в місті лунали вибухи, спалахнули потужні пожежі. Відомо про постраждалих. У ДТЕК повідомили про локальні аварійні відключення в Приморському, Пересипському та Київському районах Одеси.

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