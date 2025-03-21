Генштаб: Росіяни обстріляли газову станцію "Суджа", щоб дискредитувати Україну

Пожежа на ГВС "Суджа". Скриншот з відео з російських Telegram-каналів

Генеральний штаб заявив, що Росія з метою дискредитації України обстріляла з артилерії газовимірювальну станцію "Суджа" у Курській області РФ, Сили оборони до цього не причетні.

Джерело: повідомлення Геншатабу ЗСУ

Дослівно: "Російська Федерація нарощує дискредитаційну кампанію проти України. Так, ворог звинуватив наші Сили оборони у обстрілі газовимірювальної станції "Суджа". Ці звинувачення безпідставні".

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Деталі: Військові нагадали, що, зокрема, влітку минулого року вона піддалась бомбардуванню керованими авіабомбами, а три дні тому росіяни знову вдарили по ній КАБами.

"Вже сьогодні противник підсилив свій спланований деструктивний інформаційний вплив черговою провокацією – обстріляв цей об’єкт з артилерії", – говориться у повідомленні.

Також у Геншатбі зазначили, що раніше війська РФ використовували трубу магістрального газогону для прихованого переміщення своїх підрозділів.

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"Росіяни продовжують продукувати численні фейки та прагнуть ввести в оману міжнародну спільноту. Просимо довіряти лише офіційним джерелам, перевіряти інформацію та не піддаватися маніпуляціям", – повідомили військові.

Варто додати, що інформацію про нібито удар ЗСУ по газовімірювальній станції "Суджа" з’явилась у російських пабліках, які підтримують війну проти України і вже не раз робили неправдиві вкиди. Зокрема, цю інформацію поширив Telegram-канал Mash, який вважають наближеним до ФСБ.

Водночас Telegram-канали ASTRA, Baza, які традиційно повідомляють про наслідки українських дронових атак на енергетичні та військові об’єкти РФ нічого про пожежу на ГВС "Суджа" не писали.

Жодної офіційної інформації від російської влади також немає.

Чому це важливо: Наразі тривають переговори між США та Україною і США та Росією про пошуки шляхів до тимчасового припинення вогню. Новий раунд запланований на 23-24 березня у Саудівській Аравії. Повідомлялося, що у Джидді будуть присутні три сторони, але представники України та Росії не контактуватимуть між собою – вони будуть перебувати у різних приміщеннях, а США здійснюватимуть "човникову дипломатію".

Під час нещодавньої розмови між президентом США Дональдом Трампом та лідером РФ Володимиром Путіним останній сказав, що готовий припинити удари по енергетичній інфраструктурі України і навіть нібито уже віддав такий наказ. Однак після цього Росія лише посилила свої атаки на Україну.

Глава МЗС Андрій Сибіга заявляв, що попередній досвід домовлень про припинення вогню засвідчив, що Росія не дотримується обіцянок, і варто готуватись до можливих провокацій.

Знати більше: "Оточення, як і каже командування, не було. Але і спланованого виходу теж не було". Що відбувалося на Курщині в останній місяць оборони

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