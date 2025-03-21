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Росія атакувала Україну 214-ма безпілотниками: 195 не долетіли до цілі

Ірина БалачукП'ятниця, 21 березня 2025, 09:40
Росія атакувала Україну 214-ма безпілотниками: 195 не долетіли до цілі
Збитий "Шахед". Фото ілюстративне з Telegram ДПСУ

Від вечора 20 березня росіяни атакували Україну 214-ма ударними БпЛА типу Shahed і безпілотниками-імітаторами різних типів; 114 дронів вдалося знищити, ще 81 – було локаційно втрачено.

Джерело: Повітряні сили ЗСУ в Telegram

Дослівно ПС: "Станом на 9:30 підтверджено збиття 114 ударних БпЛА типу Shahed та безпілотників інших типів на півдні, півночі та в центрі країни. 81 ворожий безпілотник-імітатор – локаційно втрачений (без негативних наслідків)".

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Деталі: Внаслідок російської атаки постраждали Одещина, Хмельниччина, Сумщина та Київщина.

Окупанти запускали свої дрони напрямків російських міст Курськ, Брянськ, Міллерово та Приморсько-Ахтарськ, а також з мису Чауда, що в окупованому Криму.

Повітряний напад відбивали авіація, зенітні ракетні війська, підрозділи РЕБ та мобільні вогневі групи Повітряних Сил та Сил оборони України.

безпілотникиПовітряні сили ЗСУППО
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