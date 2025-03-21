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У Путина уверяют, что "не бьют по энергообъектам в Украине – как было договорено"

Валентина РоманенкоПятница, 21 марта 2025, 13:24
У Путина уверяют, что не бьют по энергообъектам в Украине – как было договорено
Дмитрий Песков. фото Getty Images

В Кремле заявляют, что приказ российского правителя Владимира Путина о временном прекращении российскими войсками атак на энергетическую инфраструктуру в Украине "остается в силе и действует".

Источник пресс-секретарь российского лидера Дмитрий Песков на брифинге 21 марта, цитирует российское агентство ТАСС

Прямая речь: "Приказ верховного главнокомандующего действует, и российские вооруженные силы воздерживаются в настоящее время от ударов по энергетической инфраструктуре Украины в соответствии с той договоренностью, что была достигнута между США и Россией".

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Детали: При этом Песков акцентировал, мол, договоренность о том, что Москва и Киев 30 дней не будут атаковать некоторые объекты, пока касается только энергетической инфраструктуры: "Это то, о чем было условлено".

Что предшествовало: С вечера 20 марта россияне атаковали Украину 214-ю ударными БпЛА типа Shahed и беспилотниками-имитаторами различных типов; 114 дронов удалось уничтожить, еще 81 - был локально потерян.

Вечером 20 марта российская армия запустила по направлению на Одессу ударные беспилотники, в городе раздавались взрывы, вспыхнули мощные пожары. Известно о пострадавших. В ДТЭК сообщили о локальных аварийных отключениях в Приморском, Пересыпском и Киевском районах Одессы.

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Генеральный штаб ВСУ заявил, что Россия с целью дискредитации Украины обстреляла из артиллерии газоизмерительную станцию "Суджа" в Курской области, Силы обороны к этому не причастны.

РосcияПутинвойнапереговоры
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