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Зеленський підтвердив, що Умєров візьме участь у перемовинах у Саудівській Аравії

Валентина РоманенкоП'ятниця, 21 березня 2025, 16:53
Зеленський підтвердив, що Умєров візьме участь у перемовинах у Саудівській Аравії
ілюстративне фото з соцмережі Х Умєрова

Міністр оборони Рустем Умєров візьме участь у перемовинах технічних команд України та США, які відбудуться у Саудівській Аравії 24 березня.

Джерело: президент Володимир Зеленський під час спільної пресконференції з президентом Чехії Петром Павелом, цитує "Інтерфакс-Україна"

Пряма мова: "Команда буде на достатньо високому рівні, це технічно-професійні люди, також окремо буде міністр оборони і я думаю, що ми будемо готові бути дуже швидкими і дуже предметними".

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Деталі: Відповідаючи на запитання журналістів про можливість підписання угод або домовленостей у Саудівській Аравії, президент зауважив, що не може сказати, чим закінчиться ця зустріч, проте "було би добре, щоб зустріч закінчилася якимось результатом, який може нас наближати до повного припинення вогню".

Передісторія:

  • За підсумками зустрічі у Саудівській Аравії 11 березня Україна погодилась на негайне запровадження 30-денного режиму припинення вогню, якщо Росія теж піде на такий крок.
  • 13 березня очільник Кремля Володимир Путін обережно відреагував на пропозицію США про припинення вогню. Не відкидаючи її прямо, він натякнув, що Москва може висунути свої умови до будь-якої угоди. 
  • Наразі у Кремлі стверджують, що дотримуються угод про тимчасове припинення російськими військами атак лише на енергетичну інфраструктуру в Україні.
  • Лише в ніч на 21 березня росіяни атакували Україну 214-ма ударними БпЛА типу Shahed і безпілотниками-імітаторами різних типів. Під масованою атакою опинилася зокрема Одеса. У ДТЕК повідомили про локальні аварійні відключення в Приморському, Пересипському та Київському районах Одеси. 

переговоривійнаЗеленськийУмєров Рустем
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