Зеленський підтвердив, що Умєров візьме участь у перемовинах у Саудівській Аравії
Міністр оборони Рустем Умєров візьме участь у перемовинах технічних команд України та США, які відбудуться у Саудівській Аравії 24 березня.
Джерело: президент Володимир Зеленський під час спільної пресконференції з президентом Чехії Петром Павелом, цитує "Інтерфакс-Україна"
Пряма мова: "Команда буде на достатньо високому рівні, це технічно-професійні люди, також окремо буде міністр оборони і я думаю, що ми будемо готові бути дуже швидкими і дуже предметними".
Деталі: Відповідаючи на запитання журналістів про можливість підписання угод або домовленостей у Саудівській Аравії, президент зауважив, що не може сказати, чим закінчиться ця зустріч, проте "було би добре, щоб зустріч закінчилася якимось результатом, який може нас наближати до повного припинення вогню".
Передісторія:
- За підсумками зустрічі у Саудівській Аравії 11 березня Україна погодилась на негайне запровадження 30-денного режиму припинення вогню, якщо Росія теж піде на такий крок.
- 13 березня очільник Кремля Володимир Путін обережно відреагував на пропозицію США про припинення вогню. Не відкидаючи її прямо, він натякнув, що Москва може висунути свої умови до будь-якої угоди.
- Наразі у Кремлі стверджують, що дотримуються угод про тимчасове припинення російськими військами атак лише на енергетичну інфраструктуру в Україні.
- Лише в ніч на 21 березня росіяни атакували Україну 214-ма ударними БпЛА типу Shahed і безпілотниками-імітаторами різних типів. Під масованою атакою опинилася зокрема Одеса. У ДТЕК повідомили про локальні аварійні відключення в Приморському, Пересипському та Київському районах Одеси.