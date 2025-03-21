Зеленський підтвердив, що Умєров візьме участь у перемовинах у Саудівській Аравії

Міністр оборони Рустем Умєров візьме участь у перемовинах технічних команд України та США, які відбудуться у Саудівській Аравії 24 березня.

Джерело: президент Володимир Зеленський під час спільної пресконференції з президентом Чехії Петром Павелом, цитує "Інтерфакс-Україна"

Пряма мова: "Команда буде на достатньо високому рівні, це технічно-професійні люди, також окремо буде міністр оборони і я думаю, що ми будемо готові бути дуже швидкими і дуже предметними".

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Деталі: Відповідаючи на запитання журналістів про можливість підписання угод або домовленостей у Саудівській Аравії, президент зауважив, що не може сказати, чим закінчиться ця зустріч, проте "було би добре, щоб зустріч закінчилася якимось результатом, який може нас наближати до повного припинення вогню".

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