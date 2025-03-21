Зеленский подтвердил, что Умеров примет участие в переговорах в Саудовской Аравии

Министр обороны Рустем Умеров примет участие в переговорах технических команд Украины и США, которые состоятся в Саудовской Аравии 24 марта.

Источник: президент Владимир Зеленский во время совместной пресс-конференции с президентом Чехии Петром Павелом, цитирует "Интерфакс-Украина"

Прямая речь: "Команда будет на достаточно высоком уровне, это технически-профессиональные люди, также отдельно будет министр обороны и я думаю, что мы будем готовы быть очень быстрыми и очень предметными".

Реклама:

Детали: Отвечая на вопрос журналистов о возможности подписания соглашений или договоренностей в Саудовской Аравии, президент отметил, что не может сказать, чем закончится эта встреча, однако "было бы хорошо, чтобы встреча закончилась каким-то результатом, который может нас приближать к полному прекращению огня".

Предыстория: