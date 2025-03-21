Зеленский подтвердил, что Умеров примет участие в переговорах в Саудовской Аравии
Министр обороны Рустем Умеров примет участие в переговорах технических команд Украины и США, которые состоятся в Саудовской Аравии 24 марта.
Источник: президент Владимир Зеленский во время совместной пресс-конференции с президентом Чехии Петром Павелом, цитирует "Интерфакс-Украина"
Прямая речь: "Команда будет на достаточно высоком уровне, это технически-профессиональные люди, также отдельно будет министр обороны и я думаю, что мы будем готовы быть очень быстрыми и очень предметными".
Детали: Отвечая на вопрос журналистов о возможности подписания соглашений или договоренностей в Саудовской Аравии, президент отметил, что не может сказать, чем закончится эта встреча, однако "было бы хорошо, чтобы встреча закончилась каким-то результатом, который может нас приближать к полному прекращению огня".
Предыстория:
- По итогам встречи в Саудовской Аравии 11 марта Украина согласилась на немедленное введение 30-дневного режима прекращения огня, если Россия тоже пойдет на такой шаг.
- 13 марта глава Кремля Владимир Путин осторожно отреагировал на предложение США о прекращении огня. Не отвергая его прямо, он намекнул, что Москва может выдвинуть свои условия к любому соглашению.
- Сейчас в Кремле утверждают, что придерживаются соглашений о временном прекращении российскими войсками атак только на энергетическую инфраструктуру в Украине.
- В одну лишь ночь на 21 марта россияне атаковали Украину 214-ю ударными БпЛА типа Shahed и беспилотниками-имитаторами различных типов. Под массированной атакой оказалась в частности Одесса. В ДТЭК сообщили о локальных аварийных отключениях в Приморском, Пересыпском и Киевском районах Одессы.