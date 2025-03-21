Все разделы
Укр Рус Eng  Поддержать УП
Укр Рус Eng
Поддержи журналистские расследования Михаила Ткача

Зеленский подтвердил, что Умеров примет участие в переговорах в Саудовской Аравии

Валентина РоманенкоПятница, 21 марта 2025, 16:53
Зеленский подтвердил, что Умеров примет участие в переговорах в Саудовской Аравии
иллюстративное фото из соцсети Х Умерова

Министр обороны Рустем Умеров примет участие в переговорах технических команд Украины и США, которые состоятся в Саудовской Аравии 24 марта.

Источник: президент Владимир Зеленский во время совместной пресс-конференции с президентом Чехии Петром Павелом, цитирует "Интерфакс-Украина"

Прямая речь: "Команда будет на достаточно высоком уровне, это технически-профессиональные люди, также отдельно будет министр обороны и я думаю, что мы будем готовы быть очень быстрыми и очень предметными".

Реклама:

Детали: Отвечая на вопрос журналистов о возможности подписания соглашений или договоренностей в Саудовской Аравии, президент отметил, что не может сказать, чем закончится эта встреча, однако "было бы хорошо, чтобы встреча закончилась каким-то результатом, который может нас приближать к полному прекращению огня".

Предыстория:

  • По итогам встречи в Саудовской Аравии 11 марта Украина согласилась на немедленное введение 30-дневного режима прекращения огня, если Россия тоже пойдет на такой шаг.
  • 13 марта глава Кремля Владимир Путин осторожно отреагировал на предложение США о прекращении огня. Не отвергая его прямо, он намекнул, что Москва может выдвинуть свои условия к любому соглашению.
  • Сейчас в Кремле утверждают, что придерживаются соглашений о временном прекращении российскими войсками атак только на энергетическую инфраструктуру в Украине.
  • В одну лишь ночь на 21 марта россияне атаковали Украину 214-ю ударными БпЛА типа Shahed и беспилотниками-имитаторами различных типов. Под массированной атакой оказалась в частности Одесса. В ДТЭК сообщили о локальных аварийных отключениях в Приморском, Пересыпском и Киевском районах Одессы.

переговорывойнаЗеленскийУмеров Рустем
Реклама:
Уважаемые читатели, просим соблюдать Правила комментирования
Главное сегодня
РФ нанесла удар по объектам "Нафтогаза", пострадала газодобыча
обновлено, видеоВ Мьянме и Таиланде произошло мощное землетрясение: 16 человек погибли, еще около 250 пострадали
Правительство получило новое соглашение о недрах с США: говорят, это "рабочая версия"
Новое соглашение о недрах с США может противоречить евроинтеграции Украины – ЕП
Трамп пересекает "красные линии": в соглашении о недрах требуют вернуть США всю помощь с процентами
Суд запретил администрации Трампа удалять сообщения из скандального чата в Signal
Все новости...
переговоры
У Путина уверяют, что "не бьют по энергообъектам в Украине – как было договорено"
Путин хочет использовать мирные переговоры, чтобы получить уступки от Украины и США – ISW
The Telegraph: В Британии обсуждали отправку истребителей в Украину
Последние новости
13:11
РФ увеличила количество штурмов, пытаясь продвинуться в Запорожской области – Волошин
13:10
В Киеве перекроют проспект, чтобы провести строительство метро на Виноградарь
13:09
В США ребенок пожаловался няне на "монстра" под кроватью: оказалось, там скрывался мужчина
12:58
Должны ли военные с боевым опытом проходить 45 дней БЗВП – Генштаб расставил точки над "і"
12:49
Facebook возвращает возможность следить только за постами друзей
12:40
Убытки для Украины от российской агрессии с 2014 года составляют триллион долларов
12:32
РФ нанесла удар по объектам "Нафтогаза", пострадала газодобыча
12:30
Петиция экологов о ветировании скандального закона о земле набрала нужное количество подписей
12:21
обновлено, видеоВ Мьянме и Таиланде произошло мощное землетрясение: 16 человек погибли, еще около 250 пострадали
12:21
карта На выходных в Украине местами пройдут дожди
Все новости...
Реклама:
Реклама: