МЗС назвало фейками заяви Росії про нібито "злочини" українських військових на Курщині

Речник Міністерства закордонних справ України Георгій Тихий назвав маніпуляціями та фейками заяви з російського боку про начебто "звірства та злочини" українських військових у Курській області РФ.

Джерело: Тихий на брифінгу в Києві у п’ятницю, передає Інтерфакс-Україна

Пряма мова: "Те, що стосується взагалі різноманітних звинувачень з російського боку України в звірствах, якихось злочинах на Курщині, ці звинувачення є абсолютно безпідставними. Україна дотримується, завжди дотримувалася міжнародного гуманітарного права, зокрема, гуманного ставлення до цивільного населення в зоні бойових конфліктів, і не порушує цих правил".

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Деталі: Речник наголосив, що Україні добре відомо, як з російського боку "стряпають" цю "доказову базу", намагаючись фабрикувати звинувачення української сторони.

Пряма мова: "Все це фейки. Більшість місцевих та майна на території Курщини постраждали від обстрілів саме РФ, зокрема, від цілеспрямованих обстрілів. Ми розуміємо і бачимо конкретно, як протягом цієї операції Росія неодноразово, спеціально, на нашу думку, обстрілювала цивільне населення, і, зокрема, різні селища для того, щоб, нібито, звинувати Україну в злочинах".

Що передувало: Раніше Генеральний штаб ЗСУ заявив, що Росія з метою дискредитації України обстріляла з артилерії газовимірювальну станцію "Суджа" у Курській області, Сили оборони до цього не причетні.

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Генштаб додав, що "Російська Федерація нарощує дискредитаційну кампанію проти України" і що "противник посилив свій спланований деструктивний інформаційний вплив черговою провокацією".