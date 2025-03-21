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МИД назвал фейками заявления России о якобы "преступлениях" украинских военных на Курщине

Евгений КизиловПятница, 21 марта 2025, 17:15
МИД назвал фейками заявления России о якобы преступлениях украинских военных на Курщине
фото: фейсбук-страница Тихого

Спикер Министерства иностранных дел Украины Георгий Тихий назвал манипуляциями и фейками заявления с российской стороны о якобы "зверствах и преступлениях" украинских военных в Курской области РФ.

Источник: Тихий на брифинге в Киеве в пятницу, передает Интерфакс-Украина

Прямая речь: "То, что касается вообще различных обвинений с российской стороны Украины в зверствах, каких-то преступлениях на Курщине, эти обвинения являются абсолютно безосновательными. Украина придерживается, всегда придерживалась международного гуманитарного права, в частности, гуманного отношения к гражданскому населению в зоне боевых конфликтов, и не нарушает этих правил".

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Детали: Спикер подчеркнул, что Украине хорошо известно, как с российской стороны "стряпают" эту "доказательную базу", пытаясь фабриковать обвинения украинской стороны.

Прямая речь: "Все это фейки. Большинство местных жителей и имущества на территории Курщины пострадали от обстрелов именно РФ, в частности, от целенаправленных обстрелов. Мы понимаем и видим конкретно, как в течение этой операции Россия неоднократно, специально, по нашему мнению, обстреливала гражданское население, и, в частности, различные поселки для того, чтобы обвинить Украину в преступлениях".

Что предшествовало: Ранее Генеральный штаб ВСУ заявил, что Россия с целью дискредитации Украины обстреляла из артиллерии газоизмерительную станцию "Суджа" в Курской области, Силы обороны к этому не причастны.

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Генштаб добавил, что "Российская Федерация наращивает дискредитационную кампанию против Украины" и что "противник усилил свое спланированное деструктивное информационное воздействие очередной провокацией".

Курская область войнаМИД
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