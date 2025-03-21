МВС: Новий законопроект не розширює повноваження Нацгвардії, а впорядковує їх

Міністерство внутрішніх справ, реагуючи на резонанс у суспільстві, пояснює, що зміни до закону про Нацгвардію, які зараз перебувають на розгляді у Верховній Раді, не наділяють гвардійців небезпечними для цивільного населення повноваженнями.

Джерело: роз'яснення на сайті МВС

Дослівно: " Чимала увага прикута до законопроєкту про внесення змін до Закону "Про Національну гвардію України" щодо вдосконалення правових засад застосування заходів примусу військовослужбовцями Нацгвардії №10311. Були різні тлумачення та заголовки. Тому ми вирішили відповісти на найбільш поширені запитання".

Реклама:

Деталі: Як пояснюють у відомстві, необхідність такого законопроєкту обумовлена повномасштабною збройною агресією Росії проти України. Новий законопроєкт лише має привести закон про Нацгвардію у відповідність до інших, вже існуючих правових норм "щодо виконання гвардійцями тих завдань і функцій, які вони виконують під час воєнного стану, та з урахуванням актуальних завдань, які виконує Нацгвардія зараз".

В МВС наголошують, що запропоновані зміни не розширюють повноваження Національної гвардії, а лише впорядковують їх, а щодо застосування гумових кийків, електрошокерів і засобів примусової зупинки транспорту, то гвардійці і раніше могли їх використовувати. Дозволяла це постанова Кабінету міністрів від 20 грудня 2017 року №1024 "Про затвердження переліку та правил застосування спеціальних засобів військовослужбовцями Національної гвардії під час виконання службових завдань".

Дослівно: "Але як діючою редакцією Закону України "Про Національну гвардію України", так і запропонованим проектом Закону України визначено, що застосування заходів примусу є крайнім заходом, який може застосовуватися Національною гвардією України у чітко визначених межах і способах, а також містить норми щодо обов’язку попередження наміру про їх застосування".

РЕКЛАМА:

Деталі: Крім того, кажуть в МВС, у запропонованому законопроєкті деякі норми майже повністю продубльовані із законів про Національну поліцію, Державну прикордонну службу та про військову службу правопорядку у ЗСУ.

У відомстві додали, що загалом зміни в закон спрямовані на деталізацію повноважень Нацгвардії та забезпечення чіткого нормативного визначення її діяльності.

Дослівно: "Гвардійці повинні мати законні інструменти, аби протидіяти ДРГ, злочинцям, нести службу в місцях, де цього потребують люди на прифронтових районах та на звільнених територіях. Наше завдання – захист держави і безпека громадян".

Що передувало: Раніше громадська організація "Центр протидії корупції" звернула увагу на те, що правоохоронний комітет Верховної Ради підтримав законопроєкт, який дозволяє Нацгвардії застосовувати вогнепальну зброю та сльозогінний газ проти цивільних під час масових заворушень.

У ЦПК попередили, що частина нових повноважень Нацгвардії у законопроєкті – "не має відношення до ефективного захисту держави, а лише надає повноваження розганяти мітинги у стилі ліквідованого підрозділу "Беркут".