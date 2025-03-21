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МВД: Новый законопроект не расширяет полномочия Нацгвардии, а упорядочивает их

Евгений КизиловПятница, 21 марта 2025, 20:12
МВД: Новый законопроект не расширяет полномочия Нацгвардии, а упорядочивает их
фото: Getty Images

Министерство внутренних дел, реагируя на резонанс в обществе, объясняет, что изменения в закон о Нацгвардии, которые сейчас находятся на рассмотрении в Верховной Раде, не наделяют гвардейцев опасными для гражданского населения полномочиями.

Источник: разъяснение на сайте МВД

Дословно: "Немалое внимание приковано к законопроекту о внесении изменений в Закон „О Национальной гвардии Украины" по совершенствованию правовых основ применения мер принуждения военнослужащими Нацгвардии №10311. Были разные толкования и заголовки. Поэтому мы решили ответить на наиболее распространенные вопросы".

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Детали: Как объясняют в ведомстве, необходимость такого законопроекта обусловлена полномасштабной вооруженной агрессией России против Украины. Новый законопроект лишь должен привести закон о Нацгвардии в соответствие с другими, уже существующими правовыми нормами "по выполнению гвардейцами тех задач и функций, которые они выполняют во время военного положения, и с учетом актуальных задач, которые выполняет Нацгвардия сейчас".

В МВД подчеркивают, что предложенные изменения не расширяют полномочия Национальной гвардии, а лишь упорядочивают их, а что касается применения резиновых дубинок, электрошокеров и средств принудительной остановки транспорта, то гвардейцы и раньше могли их использовать. Позволяло это постановление Кабинета министров от 20 декабря 2017 года №1024 "Об утверждении перечня и правил применения специальных средств военнослужащими Национальной гвардии при выполнении служебных задач".

Дословно: "Но как действующей редакцией Закона Украины „О Национальной гвардии Украины", так и предложенным проектом Закона Украины определено, что применение мер принуждения является крайней мерой, которая может применяться Национальной гвардией Украины в четко определенных пределах и четко определенными способами, а также содержит нормы об обязанности предупреждения намерения об их применении".

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Детали: Кроме того, говорят в МВД, в предложенном законопроекте некоторые нормы почти полностью продублированы из законов о Национальной полиции, Государственной пограничной службе и о военной службе правопорядка в ВСУ.

В ведомстве добавили, что в целом изменения в закон направлены на детализацию полномочий Нацгвардии и обеспечение четкого нормативного определения ее деятельности.

Дословно: "Гвардейцы должны иметь законные инструменты, чтобы противодействовать ДРГ, преступникам, нести службу в местах, где в этом нуждаются люди в прифронтовых районах и на освобожденных территориях. Наша задача - защита государства и безопасность граждан".

Что предшествовало: Ранее общественная организация "Центр противодействия коррупции" обратила внимание на то, что правоохранительный комитет Верховной Рады поддержал законопроект, который позволяет Нацгвардии применять огнестрельное оружие и слезоточивый газ против гражданских во время массовых беспорядков.

В ЦПК предупредили, что часть новых полномочий Нацгвардии в законопроекте - "не имеет отношения к эффективной защите государства, а лишь предоставляет полномочия разгонять митинги в стиле ликвидированного подразделения „Беркут".

НацгвардиязаконодательствоМВДВерховная Рада
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