У Києві впали уламки російського дрона: виникла пожежа в будинку

Увечері 21 березня російські війська атакували Київ ударними дронами.

Джерело: мер Києва Віталій Кличко, ДСНС

Пряма мова: "Внаслідок падіння уламків сталося займання на 4 поверсі чотириповерхового будинку в Подільському районі столиці. Екстрені служби прямують на місце. До медиків наразі ніхто не звертався".

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О 23:23 Кличко повідомив, що із будинку в Подільському районі евакуювали чотирьох людей. Постраждалих наразі немає. Пожежу екстрені служби локалізували.

фото - дснс

Що передувало:

Увечері 21 березня у небі над Київською областю зафіксували російські ударні безпілотники. У дію привели підрозділи протиповітряної оборони.