В Киеве упали обломки российского дрона: возник пожар в доме

Вечером 21 марта российские войска атаковали Киев ударными дронами.

Источник: мэр Киева Виталий Кличко, ГСЧС

Прямая речь: "В результате падения обломков произошло возгорание на 4 этаже четырехэтажного дома в Подольском районе столицы. Экстренные службы направляются на место. К медикам пока никто не обращался".

Реклама:

В 23:23 Кличко сообщил, что из дома в Подольском районе эвакуировали четырех человек. Пострадавших пока нет. Пожар экстренные службы локализовали.

фото - гсчс

Что предшествовало:

Вечером 21 марта в небе над Киевской областью зафиксировали российские ударные беспилотники. В действие привели подразделения противовоздушной обороны.