В Киеве упали обломки российского дрона: возник пожар в доме
Пятница, 21 марта 2025, 23:37
Вечером 21 марта российские войска атаковали Киев ударными дронами.
Источник: мэр Киева Виталий Кличко, ГСЧС
Прямая речь: "В результате падения обломков произошло возгорание на 4 этаже четырехэтажного дома в Подольском районе столицы. Экстренные службы направляются на место. К медикам пока никто не обращался".
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В 23:23 Кличко сообщил, что из дома в Подольском районе эвакуировали четырех человек. Пострадавших пока нет. Пожар экстренные службы локализовали.
Что предшествовало:
Вечером 21 марта в небе над Киевской областью зафиксировали российские ударные беспилотники. В действие привели подразделения противовоздушной обороны.