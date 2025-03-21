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В Киеве упали обломки российского дрона: возник пожар в доме

Татьяна ОлейникПятница, 21 марта 2025, 23:37
В Киеве упали обломки российского дрона: возник пожар в доме
Фото - ГСЧС

Вечером 21 марта российские войска атаковали Киев ударными дронами.

Источник: мэр Киева Виталий Кличко, ГСЧС

Прямая речь: "В результате падения обломков произошло возгорание на 4 этаже четырехэтажного дома в Подольском районе столицы. Экстренные службы направляются на место. К медикам пока никто не обращался".

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В 23:23 Кличко сообщил, что из дома в Подольском районе эвакуировали четырех человек. Пострадавших пока нет. Пожар экстренные службы локализовали.

 
фото - гсчс

Что предшествовало:

Вечером 21 марта в небе над Киевской областью зафиксировали российские ударные беспилотники. В действие привели подразделения противовоздушной обороны.

пожарШахедПВО
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