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Віткофф: Надання Україні гарантій за 5-ю статтею НАТО без вступу в Альянс – відкрите питання

Іван Д'яконовСубота, 22 березня 2025, 05:13
Віткофф: Надання Україні гарантій за 5-ю статтею НАТО без вступу в Альянс – відкрите питання
Стів Віткофф. Фото: Getty Images

Спеціальний посланець президента США Дональда Трампа Стів Віткофф заявив, що Україна наразі не може приєднатися до НАТО через позицію Росії та США, проте питання надання їй гарантій безпеки за 5-ю статтею Північноатлантичного договору залишається відкритим.

Джерело: Віткофф в інтервʼю американському пропагандисту Такеру Карлсону

Деталі: Віткофф зазначив, що президент України Володимир Зеленський та глава Офісу президента Андрій Єрмак фактично визнали неможливість вступу України до НАТО найближчим часом.

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"Я думаю, що Зеленський і у нього є права рука Єрмак, вони значною мірою визнали, що не збираються бути членами НАТО", – заявив Віткофф.

Водночас він зауважив, що тривають обговорення щодо можливого поширення на Україну принципу колективної оборони, передбаченого 5-ю статтею договору Альянсу.

За його словами, питання надання Україні такого захисту з боку США чи європейських країн залишається предметом дискусії.

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Пряма мова: "Чи може Україна мати це в певному відношенні від Сполучених Штатів чи європейських країн, не будучи членом НАТО. І, я думаю, що це відкрите (питання) для дискусії".

Передісторія:

  • На початку березня прем’єр-міністерка Італії Джорджа Мелоні виступила з ініціативою поширити дію статті 5 Північноатлантичного договору на Україну без її офіційного вступу до НАТО. Вона вважає, що це забезпечить довготривалу та ефективну безпеку для України, а також "допоможе розкрити можливий блеф Росії".
  • Президент США Дональд Трамп 26 лютого заявив, що в межах майбутньої угоди про "припинення війни" в Україні він виключає можливість її членства в НАТО. Він також сказав, що причиною повномасштабного вторгнення Росії в Україну нібито став Альянс, а саме – обіцянка, що Україна колись стане його членом.
  • Раніше міністр оборони США Піт Гегсет також виключив членство України в НАТО як частину "мирного врегулювання" війни.

СШАНАТОросійсько-українська війнагарантії безпеки
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