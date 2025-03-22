Виткофф: Предоставление Украине гарантий по 5-й статье НАТО без вступления в Альянс – открытый вопрос
Специальный посланник президента США Дональда Трампа Стив Уиткофф заявил, что Украина пока не может присоединиться к НАТО из-за позиции России и США, однако вопрос предоставления ей гарантий безопасности по 5-й статье Североатлантического договора остается открытым.
Источник: Уиткофф в интервью американскому пропагандисту Такеру Карлсону
Детали: Уиткофф отметил, что президент Украины Владимир Зеленский и глава Офиса президента Андрей Ермак фактически признали невозможность вступления Украины в НАТО в ближайшее время.
"Я думаю, что Зеленский и у него есть правая рука Ермак, они в значительной степени признали, что не собираются быть членами НАТО", – заявил Уиткофф.
В то же время он отметил, что продолжаются обсуждения относительно возможного распространения на Украину принципа коллективной обороны, предусмотренного 5-й статьей договора Альянса.
По его словам, вопрос предоставления Украине такой защиты со стороны США или европейских стран остается предметом дискуссии.
Прямая речь: "Может ли Украина иметь это в определенном отношении от Соединенных Штатов или европейских стран, не будучи членом НАТО. И, я думаю, что это открытый (вопрос) для дискуссии".
Предыстория:
- В начале марта премьер-министр Италии Джорджа Мелони выступила с инициативой распространить действие статьи 5 Североатлантического договора на Украину без ее официального вступления в НАТО. Она считает, что это обеспечит долговременную и эффективную безопасность для Украины, а также "поможет раскрыть возможный блеф России".
- Президент США Дональд Трамп 26 февраля заявил, что в рамках будущего соглашения о "прекращении войны" в Украине он исключает возможность ее членства в НАТО. Он также сказал, что причиной полномасштабного вторжения России в Украину якобы стал Альянс, а именно – обещание, что Украина когда-то станет его членом.
- Ранее министр обороны США Пит Гегсет также исключил членство Украины в НАТО как часть "мирного урегулирования" войны.