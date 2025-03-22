Виткофф: Предоставление Украине гарантий по 5-й статье НАТО без вступления в Альянс – открытый вопрос

Специальный посланник президента США Дональда Трампа Стив Уиткофф заявил, что Украина пока не может присоединиться к НАТО из-за позиции России и США, однако вопрос предоставления ей гарантий безопасности по 5-й статье Североатлантического договора остается открытым.

Источник: Уиткофф в интервью американскому пропагандисту Такеру Карлсону

Детали: Уиткофф отметил, что президент Украины Владимир Зеленский и глава Офиса президента Андрей Ермак фактически признали невозможность вступления Украины в НАТО в ближайшее время.

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"Я думаю, что Зеленский и у него есть правая рука Ермак, они в значительной степени признали, что не собираются быть членами НАТО", – заявил Уиткофф.

В то же время он отметил, что продолжаются обсуждения относительно возможного распространения на Украину принципа коллективной обороны, предусмотренного 5-й статьей договора Альянса.

По его словам, вопрос предоставления Украине такой защиты со стороны США или европейских стран остается предметом дискуссии.

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Прямая речь: "Может ли Украина иметь это в определенном отношении от Соединенных Штатов или европейских стран, не будучи членом НАТО. И, я думаю, что это открытый (вопрос) для дискуссии".

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