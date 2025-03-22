DeepState: Росіяни просунулися біля кількох населених пунктів на Лиманському напрямку
Субота, 22 березня 2025, 06:44
В ніч на 22 березня аналітичний проєкт DeepState повідомив про просування російських військ поблизу двох населених пунктів в Донецькій області.
Джерело: DeepState
Дослівно: "Ворог просунувся біля Іванівки та Ямполівки".
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Оновлено: За даними УП, практично одразу після наступу українських сил на Донеччині восени 2022-го росіяни почали штурмові дії, спрямовані на відбиття населених пунктів у районі Лимана, Ямполя, Святогірська тощо.
Тактично – окупанти хочуть перейти річку Чорний Жеребець і закріпитися на підконтрольному Україні березі. Стратегічно – повторно захопити частину Донеччини в районі Лимана-Святогірська, аби могти з півночі атакувати Краматорську агломерацію.
Передісторія:
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- У ніч проти 21 березня аналітики Deepstate повідомили про просування російських загарбників в населеному пункті Запоріжжя Донецької області.