DeepState: Россияне продвинулись возле нескольких населенных пунктов на Лиманском направлении

В ночь на 22 марта аналитический проект DeepState сообщил о продвижении российских войск вблизи двух населенных пунктов в Донецкой областях.

Источник: DeepState

Дословно: "Враг продвинулся возле Ивановки и Ямполовки".

Реклама:

Обновлено: По данным УП, практически сразу после наступления украинских сил в Донецкой области осенью 2022-го россияне начали штурмовые действия, направленные на отражение населенных пунктов в районе Лимана, Ямполя, Святогорска и тому подобное.

Тактически - оккупанты хотят перейти реку Черный Жеребец и закрепиться на подконтрольном Украине берегу. Стратегически - повторно захватить часть Донетчины в районе Лимана-Святогорска, чтобы иметь возможность с севера атаковать Краматорскую агломерацию.

Предыстория:

РЕКЛАМА: