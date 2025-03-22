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DeepState: Россияне продвинулись возле нескольких населенных пунктов на Лиманском направлении

Иван Дьяконов, Роман ПетренкоСуббота, 22 марта 2025, 06:44
DeepState: Россияне продвинулись возле нескольких населенных пунктов на Лиманском направлении
Карта: DeepState

В ночь на 22 марта аналитический проект DeepState сообщил о продвижении российских войск вблизи двух населенных пунктов в Донецкой областях.

Источник: DeepState

Дословно: "Враг продвинулся возле Ивановки и Ямполовки".

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Обновлено: По данным УП, практически сразу после наступления украинских сил в Донецкой области осенью 2022-го россияне начали штурмовые действия, направленные на отражение населенных пунктов в районе Лимана, Ямполя, Святогорска и тому подобное.

Тактически - оккупанты хотят перейти реку Черный Жеребец и закрепиться на подконтрольном Украине берегу. Стратегически - повторно захватить часть Донетчины в районе Лимана-Святогорска, чтобы иметь возможность с севера атаковать Краматорскую агломерацию.

Предыстория:

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  • В ночь на 21 марта аналитики Deepstate сообщили о продвижении российских захватчиков в населенном пункте Запорожье Донецкой области.

оккупацияДонецкая областьроссийско-украинская война
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