Уламки збитих російських безпілотників впали у трьох районах Київщини

У трьох районах Київщини у ніч на 22 березня зафіксували падіння уламків збитих російських безпілотників.

Джерело: Київська ОВА

Деталі: Внаслідок падіння уламків збитих цілей у Вишгородському районі сталося загорання трав'яного настилу та лісу.

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Падіння уламків фіксуються на відкритих ділянках місцевості поза межами населених пунктів у Броварському та Бучанському районах Київщини.

Постраждалих серед населення немає, влучань в об’єкти критичної та житлової інфраструктури не допущено.

Нагадаємо: У ніч на 22 березня противник атакував 179 ударними БпЛА, з них вдалося збити 100.