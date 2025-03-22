Уламки збитих російських безпілотників впали у трьох районах Київщини
Субота, 22 березня 2025, 09:26
У трьох районах Київщини у ніч на 22 березня зафіксували падіння уламків збитих російських безпілотників.
Джерело: Київська ОВА
Деталі: Внаслідок падіння уламків збитих цілей у Вишгородському районі сталося загорання трав'яного настилу та лісу.
Реклама:
Падіння уламків фіксуються на відкритих ділянках місцевості поза межами населених пунктів у Броварському та Бучанському районах Київщини.
Постраждалих серед населення немає, влучань в об’єкти критичної та житлової інфраструктури не допущено.
Нагадаємо: У ніч на 22 березня противник атакував 179 ударними БпЛА, з них вдалося збити 100.