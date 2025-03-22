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Обломки сбитых российских беспилотников упали в трех районах Киевской области

Роман ПетренкоСуббота, 22 марта 2025, 09:26
Обломки сбитых российских беспилотников упали в трех районах Киевской области
иллюстративное фото: гсчс

В трех районах Киевской области в ночь на 22 марта зафиксировали падение обломков сбитых российских беспилотников.

Источник: Киевская ОВА

Детали: В результате падения обломков сбитых целей в Вышгородском районе произошло возгорание травяного настила и леса.

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Падение обломков фиксируются на открытых участках местности за пределами населенных пунктов в Броварском и Бучанском районах Киевской области.

Пострадавших среди населения нет, попаданий в объекты критической и жилой инфраструктуры не допущено.

Напомним: В ночь на 22 марта противник атаковал 179 ударными БпЛА, из них удалось сбить 100.

Киевская областьбеспилотники
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