Обломки сбитых российских беспилотников упали в трех районах Киевской области
Суббота, 22 марта 2025, 09:26
В трех районах Киевской области в ночь на 22 марта зафиксировали падение обломков сбитых российских беспилотников.
Источник: Киевская ОВА
Детали: В результате падения обломков сбитых целей в Вышгородском районе произошло возгорание травяного настила и леса.
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Падение обломков фиксируются на открытых участках местности за пределами населенных пунктов в Броварском и Бучанском районах Киевской области.
Пострадавших среди населения нет, попаданий в объекты критической и жилой инфраструктуры не допущено.
Напомним: В ночь на 22 марта противник атаковал 179 ударными БпЛА, из них удалось сбить 100.