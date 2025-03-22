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РФ другий день авіацією атакує Краснопілля – зафіксовані значні руйнування

Роман ПетренкоСубота, 22 березня 2025, 12:42
РФ другий день авіацією атакує Краснопілля – зафіксовані значні руйнування
фото: поліція

У суботу вдень ворог завдав чергового авіаудару по населеному пункту Краснопілля на Сумщині, пошкоджено щонайменше 10 житлових будинків.

Джерело: поліція Сумщини

Деталі: Це вже другий день поспіль, як Росія атакує селище. За попередніми даними, наразі обійшлося без постраждалих серед цивільного населення.

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На місце події прибули правоохоронці, зафіксували руйнування та задокументували факти воєнного злочину.

Поліція також нагадує, що у разі виявлення нерозірваних боєприпасів або їх уламків необхідно повідомити про це на лінію 102. Самостійно чіпати чи переміщувати такі предмети категорично заборонено.

Передісторія: Про масований удар та двох загиблих у Краснопіллі прокуратура повідомляла 21 березня увечері. 

Сумська областьобстріл
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