РФ другий день авіацією атакує Краснопілля – зафіксовані значні руйнування
Субота, 22 березня 2025, 12:42
У суботу вдень ворог завдав чергового авіаудару по населеному пункту Краснопілля на Сумщині, пошкоджено щонайменше 10 житлових будинків.
Джерело: поліція Сумщини
Деталі: Це вже другий день поспіль, як Росія атакує селище. За попередніми даними, наразі обійшлося без постраждалих серед цивільного населення.
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На місце події прибули правоохоронці, зафіксували руйнування та задокументували факти воєнного злочину.
Поліція також нагадує, що у разі виявлення нерозірваних боєприпасів або їх уламків необхідно повідомити про це на лінію 102. Самостійно чіпати чи переміщувати такі предмети категорично заборонено.
Передісторія: Про масований удар та двох загиблих у Краснопіллі прокуратура повідомляла 21 березня увечері.