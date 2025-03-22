РФ второй день авиацией атакует Краснополье - зафиксированы значительные разрушения

В субботу днем враг нанес очередной авиаудар по населенному пункту Краснополье на Сумщине, повреждены по меньшей мере 10 жилых домов.

Источник: полиция Сумщины

Детали: Это уже второй день подряд, как Россия атакует поселок. По предварительным данным, пока обошлось без пострадавших среди гражданского населения.

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На место происшествия прибыли правоохранители, зафиксировали разрушения и задокументировали факты военного преступления.

Полиция также напоминает, что в случае обнаружения неразорвавшихся боеприпасов или их обломков необходимо сообщить об этом на линию 102. Самостоятельно трогать или перемещать такие предметы категорически запрещено.

Предыстория: О массированном ударе и двух погибших в Краснополье прокуратура сообщала 21 марта вечером.