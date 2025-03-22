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Атака на Запоріжжя: кількість постраждалих зросла до 14

Катерина ТищенкоСубота, 22 березня 2025, 16:28
Атака на Запоріжжя: кількість постраждалих зросла до 14
розбір завалів у Запоріжжі 21 березня, фото ДСНС

Кількість постраждалих внаслідок ворожої атаки на Запоріжжя 21 березня зросла до 14, троє людей загинули, серед яких 17-річна дівчина.

Джерело: голова Запорізької ОДА Іван Федоров у Telegram

Пряма мова: "14 постраждалих станом на зараз. До медиків продовжують звертатись мешканці".

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Деталі: Федоров також уточнив, що загиблій дівчині на початку березня виповнилось 17 років.

"Ворог обірвав життя цілої родини – батьків та їхньої доньки", – написав він.

Внаслідок атаки пошкоджено щонайменше 24 багатоповерхівки та понад 20 приватних будинків.

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Що передувало: Раніше повідомлялося, що внаслідок російської атаки на Запоріжжя загинули троє людей, ще 12 осіб травмовані. Тоді зазначалося, що серед загиблих 14-річна дівчинка.

Запоріжжявійна
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