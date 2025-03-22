Атака на Запорожье: количество пострадавших возросло до 14

Количество пострадавших в результате вражеской атаки на Запорожье 21 марта возросло до 14, три человека погибли, среди которых 17-летняя девушка.

Источник: председатель Запорожской ОГА Иван Федоров в Telegram

Прямая речь: "14 пострадавших по состоянию на сейчас. К медикам продолжают обращаться жители".

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Детали: Федоров также уточнил, что погибшей девушке в начале марта исполнилось 17 лет.

"Враг оборвал жизнь целой семьи – родителей и их дочери", – написал он.

В результате атаки повреждены по меньшей мере 24 многоэтажки и более 20 частных домов.

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Что предшествовало: Ранее сообщалось, что в результате российской атаки на Запорожье погибли три человека, еще 12 человек травмированы. Тогда отмечалось, что среди погибших 14-летняя девочка.