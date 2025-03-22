Зеленський після Донеччини відвідав командні пункти на Харківщині
Субота, 22 березня 2025, 19:25
Президент Володимир Зеленський відвідав командні пункти ОТУ "Харків" і 13-ї бригади оперативного призначення НГУ "Хартія".
Джерело: Зеленський у Facebook
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Пряма мова: "Доповіді командирів про бойові дії для захисту Харківщини, про завдані ворогу втрати та подальші завдання щодо звільнення українських міст і сіл. Ознайомився із цифровізованою системою аналізу й управління, яку розробила "Хартія".
Обговорили тактику боротьби з російськими дронами для захисту наших людей, застосування засобів РЕБ і дронів-перехоплювачів".
Деталі: Зеленський також відзначив захисників державними нагородами.
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Що передувало: Раніше в суботу Зеленський відвідав Донеччину.