Зеленский после Донецкой области посетил командные пункты на Харьковщине
Суббота, 22 марта 2025, 19:25
Президент Владимир Зеленский посетил командные пункты ОТГ "Харьков" и 13-й бригады оперативного назначения НГУ "Хартия".
Источник: Зеленский в Facebook
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Прямая речь: "Доклады командиров о боевых действиях для защиты Харьковщины, о нанесенных врагу потерях и дальнейшие задачи по освобождению украинских городов и сел. Ознакомился с цифровизированной системой анализа и управления, которую разработала "Хартия".
Обсудили тактику борьбы с российскими дронами для защиты наших людей, применение средств РЭБ и дронов-перехватчиков".
Детали: Зеленский также отметил защитников государственными наградами.
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Что предшествовало: Ранее в субботу Зеленский посетил Донецкую область.