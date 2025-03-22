Зеленский после Донецкой области посетил командные пункты на Харьковщине

Президент Владимир Зеленский посетил командные пункты ОТГ "Харьков" и 13-й бригады оперативного назначения НГУ "Хартия".

Источник: Зеленский в Facebook

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Прямая речь: "Доклады командиров о боевых действиях для защиты Харьковщины, о нанесенных врагу потерях и дальнейшие задачи по освобождению украинских городов и сел. Ознакомился с цифровизированной системой анализа и управления, которую разработала "Хартия".

Обсудили тактику борьбы с российскими дронами для защиты наших людей, применение средств РЭБ и дронов-перехватчиков".

Детали: Зеленский также отметил защитников государственными наградами.

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Что предшествовало: Ранее в субботу Зеленский посетил Донецкую область.