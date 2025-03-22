Кількість постраждалих від атаки на Запоріжжя зросла до 16
Субота, 22 березня 2025, 21:11
Кількість поранених внаслідок атаки на Запоріжжя 21 березня зросла до 16, загинуло троє людей.
Джерело: голова Запорізької ОДА Іван Федоров у Telegram
Пряма мова: "До 16 зросла кількість поранених внаслідок російської атаки на Запоріжжя.
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За медичною допомогою звернулися ще двоє постраждалих – 18 річний хлопець госпіталізований, 52-річна жінка лікуватиметься амбулаторно".
Що передувало: Раніше Федоров повідомив, що кількість постраждалих внаслідок ворожої атаки на Запоріжжя 21 березня зросла до 14, троє людей загинули, серед яких 17-річна дівчина.