Кількість постраждалих від атаки на Запоріжжя зросла до 16

Кількість поранених внаслідок атаки на Запоріжжя 21 березня зросла до 16, загинуло троє людей.

Джерело: голова Запорізької ОДА Іван Федоров у Telegram

Пряма мова: "До 16 зросла кількість поранених внаслідок російської атаки на Запоріжжя.

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За медичною допомогою звернулися ще двоє постраждалих – 18 річний хлопець госпіталізований, 52-річна жінка лікуватиметься амбулаторно".

Що передувало: Раніше Федоров повідомив, що кількість постраждалих внаслідок ворожої атаки на Запоріжжя 21 березня зросла до 14, троє людей загинули, серед яких 17-річна дівчина.