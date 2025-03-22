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Кількість постраждалих від атаки на Запоріжжя зросла до 16

Катерина ТищенкоСубота, 22 березня 2025, 21:11
Кількість постраждалих від атаки на Запоріжжя зросла до 16
наслідки удару по Запоріжжю 21 березня, фото ОВА

Кількість поранених внаслідок атаки на Запоріжжя 21 березня зросла до 16, загинуло троє людей.

Джерело: голова Запорізької ОДА Іван Федоров у Telegram

Пряма мова: "До 16 зросла кількість поранених внаслідок російської атаки на Запоріжжя.

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За медичною допомогою звернулися ще двоє постраждалих – 18 річний хлопець госпіталізований, 52-річна жінка лікуватиметься амбулаторно".

Що передувало: Раніше Федоров повідомив, що кількість постраждалих внаслідок ворожої атаки на Запоріжжя 21 березня зросла до 14, троє людей загинули, серед яких 17-річна дівчина.

Запоріжжя
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