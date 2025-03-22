Количество пострадавших от атаки на Запорожье возросло до 16
Суббота, 22 марта 2025, 21:11
Количество раненых в результате атаки на Запорожье 21 марта возросло до 16, погибли три человека.
Источник: председатель Запорожской ОГА Иван Федоров в Telegram
Прямая речь: "До 16 возросло количество раненых в результате российской атаки на Запорожье.
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За медицинской помощью обратились еще двое пострадавших – 18-летний парень госпитализирован, 52-летняя женщина будет лечиться амбулаторно".
Что предшествовало: Ранее Федоров сообщил, что количество пострадавших в результате вражеской атаки на Запорожье 21 марта возросло до 14, три человека погибли, среди которых 17-летняя девушка.