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Количество пострадавших от атаки на Запорожье возросло до 16

Катерина ТищенкоСуббота, 22 марта 2025, 21:11
Количество пострадавших от атаки на Запорожье возросло до 16
последствия удара по Запорожью 21 марта, фото ОВА

Количество раненых в результате атаки на Запорожье 21 марта возросло до 16, погибли три человека.

Источник: председатель Запорожской ОГА Иван Федоров в Telegram

Прямая речь: "До 16 возросло количество раненых в результате российской атаки на Запорожье.

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За медицинской помощью обратились еще двое пострадавших – 18-летний парень госпитализирован, 52-летняя женщина будет лечиться амбулаторно".

Что предшествовало: Ранее Федоров сообщил, что количество пострадавших в результате вражеской атаки на Запорожье 21 марта возросло до 14, три человека погибли, среди которых 17-летняя девушка.

Запорожье
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