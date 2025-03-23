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У Південній Африці під час авіашоу розбився літак: загинув досвідчений пілот

Іван Д'яконовНеділя, 23 березня 2025, 03:25
У Південній Африці під час авіашоу розбився літак: загинув досвідчений пілот
Фото: West Coast Air Show

Під час авіашоу West Coast Air Show в місті Салданья, Південна Африка, літак, який виконував показовий політ, втратив керування і розбився. Загинув досвідчений пілот.

Джерело: Sky News із посиланням на організаторів заходу

Деталі: Інцидент стався в суботу, 22 березня, за 110 км на північ від міста Кейптаун. Під час показового польоту на літаку Impala Mark 1, пілот Джеймс О’Коннелл, який був досвідченим випробувачем літаків, виконував маневри у межах офіційної програми шоу перед тисячами глядачів.

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"Містер О'Коннел виконував рутинний виступ, який мав на меті продемонструвати можливості літака Impala Mark 1 – улюбленого бойового птаха, що має глибоке історичне значення для багатьох південноафриканців. Це був особливо важливий момент, оскільки "Імпалу" не бачили на авіашоу вже багато років", – йдеться в заяві організаторів.

Очевидці зазначили, що літак протягом більшої частини польоту виглядав повністю контрольованим, але під час одного з фінальних маневрів він раптово втратив висоту і почав стрімко падати на землю. 

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Організатори шоу повідомили, що не зафіксували спроб пілота катапультуватися. 

Медики прибули на місце аварії менше ніж за дві хвилини після інциденту, однак уламки літака вже були повністю охоплені полум’ям.

Південноафриканське управління цивільної авіації наразі проводить розслідування причин інциденту.

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