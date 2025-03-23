В Южной Африке во время авиашоу разбился самолет: погиб опытный пилот

Во время авиашоу West Coast Air Show в городе Салданья, Южная Африка, самолет, который выполнял показательный полет, потерял управление и разбился. Погиб опытный пилот.

Источник: Sky News со ссылкой на организаторов мероприятия

Детали: Инцидент произошел в субботу, 22 марта, в 110 км к северу от города Кейптаун. Во время показательного полета на самолете Impala Mark 1, пилот Джеймс О'Коннелл, который был опытным испытателем самолетов, выполнял маневры в рамках официальной программы шоу перед тысячами зрителей.

Реклама:

"Мистер О'Коннел выполнял рутинное выступление, целью которого было продемонстрировать возможности самолета Impala Mark 1 – любимой боевой птицы, имеющей глубокое историческое значение для многих южноафриканцев. Это был особенно важный момент, поскольку "Импалу" не видели на авиашоу уже много лет", – говорится в заявлении организаторов.

Очевидцы отметили, что самолет в течение большей части полета выглядел полностью контролируемым, но во время одного из финальных маневров он внезапно потерял высоту и начал стремительно падать на землю.

РЕКЛАМА:

Организаторы шоу сообщили, что не зафиксировали попыток пилота катапультироваться.

Медики прибыли на место аварии менее чем через две минуты после инцидента, однако обломки самолета уже были полностью охвачены пламенем.

Южноафриканское управление гражданской авиации сейчас проводит расследование причин инцидента.