Все разделы
Укр Рус Eng  Поддержать УП
Укр Рус Eng
Поддержи журналистские расследования Михаила Ткача

В Южной Африке во время авиашоу разбился самолет: погиб опытный пилот

Иван ДьяконовВоскресенье, 23 марта 2025, 03:25
В Южной Африке во время авиашоу разбился самолет: погиб опытный пилот
Фото: West Coast Air Show

Во время авиашоу West Coast Air Show в городе Салданья, Южная Африка, самолет, который выполнял показательный полет, потерял управление и разбился. Погиб опытный пилот.

Источник: Sky News со ссылкой на организаторов мероприятия

Детали: Инцидент произошел в субботу, 22 марта, в 110 км к северу от города Кейптаун. Во время показательного полета на самолете Impala Mark 1, пилот Джеймс О'Коннелл, который был опытным испытателем самолетов, выполнял маневры в рамках официальной программы шоу перед тысячами зрителей.

Реклама:

"Мистер О'Коннел выполнял рутинное выступление, целью которого было продемонстрировать возможности самолета Impala Mark 1 – любимой боевой птицы, имеющей глубокое историческое значение для многих южноафриканцев. Это был особенно важный момент, поскольку "Импалу" не видели на авиашоу уже много лет", – говорится в заявлении организаторов.

Очевидцы отметили, что самолет в течение большей части полета выглядел полностью контролируемым, но во время одного из финальных маневров он внезапно потерял высоту и начал стремительно падать на землю. 

РЕКЛАМА:

Организаторы шоу сообщили, что не зафиксировали попыток пилота катапультироваться. 

Медики прибыли на место аварии менее чем через две минуты после инцидента, однако обломки самолета уже были полностью охвачены пламенем.

Южноафриканское управление гражданской авиации сейчас проводит расследование причин инцидента.

ЮАРавиачрезвычайное происшествие
Реклама:
Уважаемые читатели, просим соблюдать Правила комментирования
Главное сегодня
В Европе пообещали поддерживать Украину, но расходятся в вопросе о введении войск – NYT
Иран передал Трампу ответ по поводу ядерных переговоров
Из-за российской атаки на Запорожье возникли пожары, пострадал парень
В Кремле указали задержанной Гуцул на Европу после ее просьб помочь
За нарушение правил мобилизации: 26 тысячам украинцев заблокировали счета
Зеленский о Уиткоффе: Для украинцев этот человек с другой планеты
Все новости...
ЮАР
США объявили посла Южно-Африканской Республики персоной нон грата
Зеленский посетит ЮАР в апреле: будет говорить с Рамафосой о мире
Трамп заявил, что прекратит помощь ЮАР из-за нарушения прав человека
Последние новости
06:16
Госдеп выделит средства на программу, которая документировала похищения украинских детей – Reuters
05:47
InformNapalm заявляет о давлении ГБР на спикера сообщества
04:12
Короля Чарльза III ненадолго госпитализировали из-за побочного эффекта лечения рака
02:58
Россияне атаковали "Шахедами" инфраструктуру и нефтегазовые объекты в Полтаве – Генштаб
02:31
В Европе пообещали поддерживать Украину, но расходятся в вопросе о введении войск – NYT
01:30
обновленоАрмия РФ атаковала Полтаву беспилотниками: есть перебои с электричеством
00:44
картаОккупанты продвинулись в Донецкой области возле Катериновки – Deep State
00:16
Премьер Канады: США больше не являются надежным партнером
23:57
Генштаб: На фронте произошло 195 боевых столкновений, интенсивно – на Покровском направлении
23:47
Путин предлагает ввести в Украине "временное управление под эгидой ООН" для выборов
Все новости...
Реклама:
Реклама: