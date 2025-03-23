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Внаслідок російської атаки на Київ загинули двоє людей – ДСНС

Іван Д'яконовНеділя, 23 березня 2025, 03:56
Внаслідок російської атаки на Київ загинули двоє людей – ДСНС
Фото: ДСНС Києва

За даними Державної служби з надзвичайних ситуацій внаслідок російської атаки на Київ у ніч на 23 березня загинули двоє людей. 

Оновлено: згодом кількість загиблих зросла до трьох осіб, серед них батько та його пʼятирічна донька

Джерело: ДСНС України

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Деталі: За інформацією ДСНС, руйнування спостерігаються в Дніпровському, Подільському, Голосіївському, Деснянському та Шевченківському районах міста.

Рятувальники повідомили про загиблих в Дніпровському та Голосіївському районах столиці.

Дослівно: Дніпровський район: ліквідовано пожежу площею 100 кв. м на верхніх поверхах 9-поверхівки з розповсюдженням на покрівлю. Загинула жінка. Евакуйовано з будинку 27 осіб. За іншою адресою на 6-му поверсі 16-поверхового будинку пошкоджено вікно, підлогу та стелю однієї з квартир".

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Фото: ДСНС Києва
Фото: ДСНС Києва

Деталі: У Подільському районі ліквідовано пожежу на площі 20 кв. м на 20-му поверсі 25-поверхового житлового будинку.

За даними рятувальників, у Голосіївському районі триває ліквідація пожежі в 4-поверховій офісно-складської будівлі на площі 2000 кв. м. Ліквідовано займання житлового вагончика  та вантажних автомобілів на площі 60 кв. м. Загинула людина.

"Деснянський район: загоряння на відкритій території в лісосмузі. Шевченківський район: пошкоджені 2 легкових автомобілі", – йдеться в повідомленні ДСНС.

Фото: ДСНС Києва
Фото: ДСНС Києва

Передісторія:

  • Раніше мер Києва Віталій Кличко повідомив, що внаслідок атаки російських дронів на Київ постраждали семеро людей, одного з потерпілих госпіталізували.

жертвиКиївбезпілотникиросійсько-українська війна
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