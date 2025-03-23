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Кількість загиблих внаслідок атаки російських БпЛА на Київ зросла до трьох людей – КМВА

Іван Д'яконовНеділя, 23 березня 2025, 07:46
Кількість загиблих внаслідок атаки російських БпЛА на Київ зросла до трьох людей – КМВА
Фото: Національна поліція

У Києві внаслідок атаки безпілотників кількість загиблих зросла до трьох осіб, серед них батько та його пʼятирічна донька. Ще десять людей отримали поранення, зокрема 11-місячна дитина.

Джерело: Київська міська військова адміністрація

Дослівно: "За наявною інформацією, 3 людини загинули, у тому числі 5-річна дитина. Ще 10 постраждали. Серед загиблих – батько та його маленька дочка. А наймолодшому постраждалому внаслідок російської атаки – лише 11 місяців".

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Що передувало: Раніше Державна служба з надзвичайних ситуацій повідомила, що внаслідок російської атаки на Київ у ніч на 23 березня загинули двоє людей. 

жертвиКиївбезпілотникиросійсько-українська війна
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