Кількість загиблих внаслідок атаки російських БпЛА на Київ зросла до трьох людей – КМВА

У Києві внаслідок атаки безпілотників кількість загиблих зросла до трьох осіб, серед них батько та його пʼятирічна донька. Ще десять людей отримали поранення, зокрема 11-місячна дитина.

Джерело: Київська міська військова адміністрація

Дослівно: "За наявною інформацією, 3 людини загинули, у тому числі 5-річна дитина. Ще 10 постраждали. Серед загиблих – батько та його маленька дочка. А наймолодшому постраждалому внаслідок російської атаки – лише 11 місяців".

Реклама:

Що передувало: Раніше Державна служба з надзвичайних ситуацій повідомила, що внаслідок російської атаки на Київ у ніч на 23 березня загинули двоє людей.