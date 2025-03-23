В результате российской атаки на Киев погибли два человека – ГСЧС

По данным Государственной службы по чрезвычайным ситуациям в результате российской атаки на Киев в ночь на 23 марта погибли два человека.

Обновлено: впоследствии количество погибших возросло до трех человек, среди них отец и его пятилетняя дочь

Источник: ГСЧС Украины

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Детали: По информации ГСЧС, разрушения наблюдаются в Днепровском, Подольском, Голосеевском, Деснянском и Шевченковском районах города.

Спасатели сообщили о погибших в Днепровском и Голосеевском районах столицы.

Дословно: Днепровский район: ликвидирован пожар площадью 100 кв. м на верхних этажах 9-этажки с распространением на кровлю. Погибла женщина. Эвакуированы из дома 27 человек. По другому адресу на 6-м этаже 16-этажного дома повреждено окно, пол и потолок одной из квартир".

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Фото: ГСЧС Киева

Детали: В Подольском районе ликвидирован пожар на площади 20 кв. м на 20-м этаже 25-этажного жилого дома.

По данным спасателей, в Голосеевском районе продолжается ликвидация пожара в 4-этажном офисно-складском здании на площади 2000 кв. м. Ликвидировано возгорание жилого вагончика и грузовых автомобилей на площади 60 кв. м. Погиб человек.

"Деснянский район: возгорание на открытой территории в лесополосе. Шевченковский район: повреждены 2 легковых автомобиля", – говорится в сообщении ГСЧС.

Фото: ГСЧС Киева

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