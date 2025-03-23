В результате российской атаки на Киев погибли два человека – ГСЧС
По данным Государственной службы по чрезвычайным ситуациям в результате российской атаки на Киев в ночь на 23 марта погибли два человека.
Обновлено: впоследствии количество погибших возросло до трех человек, среди них отец и его пятилетняя дочь
Источник: ГСЧС Украины
Детали: По информации ГСЧС, разрушения наблюдаются в Днепровском, Подольском, Голосеевском, Деснянском и Шевченковском районах города.
Спасатели сообщили о погибших в Днепровском и Голосеевском районах столицы.
Дословно: Днепровский район: ликвидирован пожар площадью 100 кв. м на верхних этажах 9-этажки с распространением на кровлю. Погибла женщина. Эвакуированы из дома 27 человек. По другому адресу на 6-м этаже 16-этажного дома повреждено окно, пол и потолок одной из квартир".
Детали: В Подольском районе ликвидирован пожар на площади 20 кв. м на 20-м этаже 25-этажного жилого дома.
По данным спасателей, в Голосеевском районе продолжается ликвидация пожара в 4-этажном офисно-складском здании на площади 2000 кв. м. Ликвидировано возгорание жилого вагончика и грузовых автомобилей на площади 60 кв. м. Погиб человек.
"Деснянский район: возгорание на открытой территории в лесополосе. Шевченковский район: повреждены 2 легковых автомобиля", – говорится в сообщении ГСЧС.
Предыстория:
- Ранее мэр Киева Виталий Кличко сообщил, что в результате атаки российских дронов на Киев пострадали семь человек, одного из пострадавших госпитализировали.