Количество погибших в результате атаки российских БпЛА на Киев возросло до трех человек – КГВА

В Киеве в результате атаки беспилотников количество погибших возросло до трех человек, среди них отец и его пятилетняя дочь. Еще десять человек получили ранения, в том числе 11-месячный ребенок.

Источник: Киевская городская военная администрация

Дословно: "По имеющейся информации, 3 человека погибли, в том числе 5-летний ребенок. Еще 10 пострадали. Среди погибших – отец и его маленькая дочь. А самому младшему пострадавшему в результате российской атаки – всего 11 месяцев".

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Что предшествовало: Ранее Государственная служба по чрезвычайным ситуациям сообщила, что в результате российской атаки на Киев в ночь на 23 марта погибли два человека.