ППО третій день поспіль збиває близько 100 російських безпілотників

У ніч на 23 березня противник атакував 147 БПЛА, з яких 97 були збиті. У попередні два дні збивали 100 та 114 дронів.

Джерело: Повітряні сили

Дослівно ПС: "25 ворожих безпілотників-імітаторів — локаційно втрачені.

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Цієї ночі противник застосував більшу кількість саме ударних БпЛА (щонайменше 122 одиниці), дронів-імітаторів, відповідно — 25".

Деталі: Відомо, що окупанти запускали дрони з Міллерово, Брянська, Курська, Приморсько-Ахтарська та Приморська на Запоріжжі.

Підтверджено збиття ударних БпЛА на півдні, півночі, заході та в центрі країни.

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За даними влади, унаслідок російської атаки постраждали Київщина, Харківщина, Сумщина, Чернігівщина, Одещина та Донеччина.

Нагадаємо: У Києві внаслідок атаки безпілотників загинули троє цивільних, серед них батько та його пʼятирічна донька. Ще десять людей отримали поранення, зокрема 11-місячна дитина.