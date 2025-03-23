ППО третій день поспіль збиває близько 100 російських безпілотників
У ніч на 23 березня противник атакував 147 БПЛА, з яких 97 були збиті. У попередні два дні збивали 100 та 114 дронів.
Джерело: Повітряні сили
Дослівно ПС: "25 ворожих безпілотників-імітаторів — локаційно втрачені.
Цієї ночі противник застосував більшу кількість саме ударних БпЛА (щонайменше 122 одиниці), дронів-імітаторів, відповідно — 25".
Деталі: Відомо, що окупанти запускали дрони з Міллерово, Брянська, Курська, Приморсько-Ахтарська та Приморська на Запоріжжі.
Підтверджено збиття ударних БпЛА на півдні, півночі, заході та в центрі країни.
За даними влади, унаслідок російської атаки постраждали Київщина, Харківщина, Сумщина, Чернігівщина, Одещина та Донеччина.
Нагадаємо: У Києві внаслідок атаки безпілотників загинули троє цивільних, серед них батько та його пʼятирічна донька. Ще десять людей отримали поранення, зокрема 11-місячна дитина.