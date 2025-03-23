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ПВО третий день подряд сбивает около 100 российских беспилотников

Роман ПетренкоВоскресенье, 23 марта 2025, 08:46
ПВО третий день подряд сбивает около 100 российских беспилотников
фото: ВС

В ночь на 23 марта противник атаковал 147 БПЛА, из которых 97 были сбиты. В предыдущие два дня сбивали 100 и 114 дронов.

Источник: Воздушные силы

Дословно ПС: "25 вражеских беспилотников-имитаторов - локационно потеряны.

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Этой ночью противник применил большее количество именно ударных БПЛА (не менее 122 единиц), дронов-имитаторов, соответственно - 25".

Детали: Известно, что оккупанты запускали дроны из Миллерово, Брянска, Курска, Приморско-Ахтарска и Приморска в Запорожье.

Подтверждено сбитие ударных БпЛА на юге, севере, западе и в центре страны.

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По данным властей, в результате российской атаки пострадали Киевщина, Харьковщина, Сумщина, Черниговщина, Одесская и Донецкая области.

Напомним: В Киеве в результате атаки беспилотников погибли трое гражданских, среди них отец и его пятилетняя дочь. Еще десять человек получили ранения, в том числе 11-месячный ребенок.

ПВОВоздушные силы ВСУ
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