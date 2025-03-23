Операція тривала 30 годин: Третя штурмова повідомила про звільнення Надії на Луганщині

Третя штурмова повідомляє, що силами бригади відновлено контроль над населеним пунктом Надія в Луганській області на Лиманському напрямку.

Джерело: 3 ОШБр, командир 1-го штурмового батальйону 3-ї окремої штурмової бригади Володимир Фокін ("Фока") у коментарі "Українській правді"

Деталі: Зазначається, що успіх операції стався передусім завдяки діям 1-го штурмового батальйону.

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Загальний обсяг звільнених від ворога територій — три квадратних кілометри.

У бригаді пишуть, що взяття Надії вартувало противнику двох місяців зусиль і двох стертих в "нуль" механізованих полків — 752-го та 254-го 20-ї армії РФ.

Бійці показали перші кадри з 30-годинної операції у відео.

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Оновлено: Фока заявив, що контроль над селом Надія дає можливість ефективно тримати під вогневим контролем річку Чорний Жеребець і населені пункти Райгородка та Джерельне (нині захоплені росіянами – УП).

Пряма мова Фоки: "Відбиття Надії ускладнює можливість механізованого наступу ворога на село Копанки з подальшим просуванням у бік населених пунктів Зелений Гай-Борова.

Також цей маневр дозволить нам тримати під вогневим контролем Першотравневе (Степи), Вишневе.

Загалом ми вирівняли смугу оборони та отримали більш вигідні позиції для оборони".

Нагадаємо: 21 січня повідомлялося, що росіяни просунулися біля населеного пункту Надія.