Росіяни просунулися на Харківщині, Луганщині та Донеччині – DeepState
Вівторок, 21 січня 2025, 00:58
В ніч на 21 січня аналітичний проєкт DeepState повідомив про просування російських військ в низці населених пунктів в Харківській та Донецькій області.
Джерело: DeepState
Деталі: За інформацією DeepState, противник продовжує окуповувати території в Донецькій області. Російські війська досягли певного успіху біля населених пунктів Велика Новосілка, Успенівка та Словʼянка.
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В Луганській області росіяни просунулися біля населеного пункту Надія. На Харківщині ворог просунувся у Дворічній.
Передісторія:
- Російські окупанти намагаються захопити Велику Новосілку, що на Донеччині, загарбники пробують перерізати дорогу із Зеленого Поля і захопити населений пункт без боїв у забудові.
- Російська армія обходить Покровськ із півдня та наближаються до Дніпропетровщини. Наразі росіяни рухаються в напрямку населених пунктів Котлине та Удачне, що розташовані на трасі Межова-Покровськ.
- Речник оперативно-стратегічного угруповання військ "Хортиця" Віктор Трегубов повідомив, що неподалік Покровська Донецької області окупанти, у яких є переважаючі сили та ресурси, ведуть активні наступальні дії, хочуть захопити довколишні села, щоб взяти в часткове оточення Покровськ.
- Голова Покровської міської військової адміністрації Сергій Добряк повідомив про посилення обстрілів міста російськими військами. За словами Добряка, російські війська перебувають на відстані менш ніж три кілометри від міста.
- У Торецьку Донецької області тривають запеклі бої. Ворог використовує тактику "випаленої землі", намагаючись знищити міську інфраструктуру та позиції українських військових.