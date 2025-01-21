Росіяни просунулися на Харківщині, Луганщині та Донеччині – DeepState

В ніч на 21 січня аналітичний проєкт DeepState повідомив про просування російських військ в низці населених пунктів в Харківській та Донецькій області.

Джерело: DeepState

Деталі: За інформацією DeepState, противник продовжує окуповувати території в Донецькій області. Російські війська досягли певного успіху біля населених пунктів Велика Новосілка, Успенівка та Словʼянка.

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В Луганській області росіяни просунулися біля населеного пункту Надія. На Харківщині ворог просунувся у Дворічній.

Передісторія: