Операция длилась 30 часов: Третья штурмовая сообщила об освобождении Надии на Луганщине
Третья штурмовая сообщает, что силами бригады восстановлен контроль над населенным пунктом Надия в Луганской области на Лиманском направлении.
Источник: 3 ОШБр, командир 1-го штурмового батальона 3-й отдельной штурмовой бригады Владимир Фокин ("Фока") в комментарии "Украинской правде"
Детали: Отмечается, что успех операции произошел прежде всего благодаря действиям 1-го штурмового батальона.
Общий объем освобожденных от врага территорий - три квадратных километра.
В бригаде пишут, что взятие Надии стоило противнику двух месяцев усилий и двух стертых в "ноль" механизированных полков - 752-го и 254-го 20-й армии РФ.
Бойцы показали первые кадры из 30-часовой операции в видео.
Обновлено: Фока заявил, что контроль над селом Надежда дает возможность эффективно держать под огневым контролем реку Черный Жеребец и населенные пункты Райгородка и Родниковое (ныне захваченные россиянами - УП).
Прямая речь Фоки: "Отражение Надежды усложняет возможность механизированного наступления врага на село Копанки с последующим продвижением в сторону населенных пунктов Зеленый Гай-Боровая.
Также этот манёвр позволит нам держать под огневым контролем Первомайское (Степи), Вишневое.
В целом мы выровняли полосу обороны и получили более выгодные позиции для обороны".
Напомним: 21 января сообщалось, что россияне продвинулись возле населенного пункта Надия.