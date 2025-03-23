Росіяни пошкодили офіс одного з видань у Києві

Офіс видання Oboz.ua ("Обозреватель") пошкоджений внаслідок російської атаки на столицю в ніч на 23 березня.

Джерело: головредка видання Леся Гасич

Пряма мова Гасич: "З часу ночі не можу дібрати слів і емоцій. Постраждав наш офіс".

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Деталі: Зазначається, що люди не постраждали.

Нагадаємо: У Києві внаслідок атаки безпілотників загинули троє цивільних, серед них батько та його пʼятирічна донька. Ще десять людей отримали поранення, зокрема 11-місячна дитина.