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Росіяни пошкодили офіс одного з видань у Києві

Роман ПетренкоНеділя, 23 березня 2025, 13:03
Росіяни пошкодили офіс одного з видань у Києві
усі фото: гасич

Офіс видання Oboz.ua ("Обозреватель") пошкоджений внаслідок російської атаки на столицю в ніч на 23 березня.

Джерело: головредка видання Леся Гасич

Пряма мова Гасич: "З часу ночі не можу дібрати слів і емоцій. Постраждав наш офіс".

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Деталі: Зазначається, що люди не постраждали.

 

Нагадаємо: У Києві внаслідок атаки безпілотників загинули троє цивільних, серед них батько та його пʼятирічна донька. Ще десять людей отримали поранення, зокрема 11-місячна дитина.

КиївбезпілотникиЗМІ
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