Россияне повредили офис одного из изданий в Киеве

Офис издания Oboz.ua ("Обозреватель") поврежден в результате российской атаки на столицу в ночь на 23 марта.

Источник: главред издания Леся Гасич

Прямая речь Гасич: "Со времени ночи не могу подобрать слов и эмоций. Пострадал наш офис".

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Детали: Отмечается, что люди не пострадали.

Напомним: В Киеве в результате атаки беспилотников погибли трое гражданских, среди них отец и его пятилетняя дочь. Еще десять человек получили ранения, в том числе 11-месячный ребенок.