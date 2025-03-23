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Россияне повредили офис одного из изданий в Киеве

Роман ПетренкоВоскресенье, 23 марта 2025, 13:03
Россияне повредили офис одного из изданий в Киеве
все фото: гасыч

Офис издания Oboz.ua ("Обозреватель") поврежден в результате российской атаки на столицу в ночь на 23 марта.

Источник: главред издания Леся Гасич

Прямая речь Гасич: "Со времени ночи не могу подобрать слов и эмоций. Пострадал наш офис".

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Детали: Отмечается, что люди не пострадали.

 

Напомним: В Киеве в результате атаки беспилотников погибли трое гражданских, среди них отец и его пятилетняя дочь. Еще десять человек получили ранения, в том числе 11-месячный ребенок.

КиевбеспилотникиСМИ
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